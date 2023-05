Tony Finau supera a Jon Rahm y gana el Mexico Open at Vidanta 2023

Culminó la Ronda Final del Mexico Open at Vidanta 2023, un evento que nos hizo disfrutar de principio a fin, no sólo por tener a los mejores golfistas del mundo, sino por el color, la fiesta y desarrollo culinario que representó a lo largo de todas las jornadas.

El torneo de la PGA mantuvo la pelea por el campeonato hasta el último suspiro, Tony Finau, Brandon Wu y Jon Rahm dieron muestra de su maestría y combatieron por el título hasta el limite. Al final, el León de Barrika no logró defender su campeonato del año pasado en el Mexico Open at Vidanta 2022.

Tony Finau se queda con el título del Mexico Open at Vidanta

Tony Finau encaminó su triunfo de buena manera desde la Ronda 2, en la que tuvo un rendimiento superlativo. Dominó el campo de principio a fin y consagró con una brillante actuación en la Ronda Final del Mexico Open at Vidanta 2023 para quitarle el titulo a Jon Rahm; el León de Barrika no salió en su mejor versión en los primeros hoyos (como la que registró en la tercera fase del torneo), incluso se le vio molesto en el comienzo de la última fase; el golfista español dibujó una sonrisa en su rostro hasta los hoyos finales donde pudo embocar de buena manera..



Sin embargo, el ritmo que mantuvo el golfista de Estados Unidos contuvo los embates de Jon Rahm; quien sobre el hoyo 16 cometió un error que casi entregó el título para Tony Finau, quien culminó con 24 golpes bajo par.

Actividad de los Mexicanos

Sebastián Vázquez culminó su participación en el Mexico Open at Vidanta por encima de Raúl Pereda, pese a que este último había dominado en las primeras rondas... incluso siendo con Emiliano Grillo los mejores latinos de las primeras jornadas. Al final fu muy meritorio que los golfistas aztecas superaran el corte en el evento de la PGA.

Sebastián Vázquez tuvo una tarjeta de -4 golpes por debajo del par, mientras que Raúl Pereda cerró su juego con -3 bajo par. Los dos jugadores representaron muy bien a México y mostraron sus mejores habilidades en el juego.