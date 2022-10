Minuto 55: Rangers 1-2 Liverpool EN VIVO | Gol de Firmino

La primera temporada del Rangers en la fase de grupos de la Champions League desde 2010/11 no ha ido según lo planeado, ya que hasta ahora ha perdido todos sus partidos y no ha podido anotar goles. Ese comienzo forma parte de una racha preocupante en la competición de clubes de élite de Europa, con los ‘Gers’ logrando solo una victoria en sus últimos 19 partidos de la fase de grupos (E6, P12), mientras que tampoco han marcado en ocho de sus últimos 11 partidos en la competición propiamente dicha.

Sin embargo, esos problemas de gol no fueron evidentes el fin de semana, ya que los hombres de Giovanni van Bronckhorst lograron una victoria de 4-0 sobre el St. Mirren en Ibrox. ¡Eso les dará un impulso muy necesario, ya que dan la bienvenida a un Liverpool vulnerable, aunque no se puede pasar por alto que Rangers no ha ganado en sus últimos cinco encuentros contra rivales ingleses (E1, P4), y tampoco ha logrado anotar en ninguno de esos partidos!

El estado de ánimo en el seno del Liverpool puede ser sombrío, ya que después de su derrota por 3-2 ante el Arsenal durante el fin de semana, todavía no ha ganado fuera de casa en esta temporada (E2, P3). La Champions es quizás donde el equipo de Jürgen Klopp puede redimirse, ya que actualmente ocupa el segundo lugar en el Grupo A y buscará ganar aquí el impulso para encabezar su grupo por cuarta campaña consecutiva.

Las esperanzas de clasificación del Liverpool pueden estar en manos de su defensa, ya que si bien los ‘Reds’ han marcado en 19 de sus últimos 20 partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, no recibir gol ha sido su mayor desafío últimamente. Ha evitado el gol del rival solo tres veces en sus últimos 14 partidos, aunque uno de esos choques fue la victoria por 2-0 sobre los Rangers en el partido anterior entre ambos.

Jugadores a seguir Rangers vs Liverpool

El máximo goleador del Rangers en la Premiership escocesa, Antonio Čolak, ha marcado un doblete en los últimos cuatro partidos en los que ha ganado, mientras que una ola de lesiones significa que el Liverpool puede necesitar el amuleto de la buena suerte de Diogo Jota para desempeñar un papel fundamental -- nunca ha perdido cuando el portugués ha anotado o asistido (G24, E4).