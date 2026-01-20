La Selección que nadie esperaba que rebasara hasta a Uruguay en el ranking FIFA

El ranking FIFA recibió su primera actualización del año luego de conocer al campeón de la Copa Africana de las Naciones (AFCON): Senegal . Debido a este importante torneo internacional, el listado recibió una gran serie de modificaciones, como la irrupción de Marruecos dentro del top 10, a pesar de haber caído en la final.

Sin embargo, nadie esperaba que Senegal se posicionara entre las mejores selecciones del mundo . Con el título de la AFCON, los Leones de la Teranga ascendieron hasta la posición número 12 dentro del ranking FIFA, desplazando a Italia, Colombia, Estados Unidos, México, Uruguay, Suiza y Japón con su ascenso.

Senegal superó a Uruguay y selecciones de peso en el ranking FIFA|Crédito: @CAF_Online / X

México cae en el ranking FIFA

Con la subida de Senegal, la Selección Mexicana también se vio afectada y cayó al puesto número 16 con un total de 1,675.75 puntos. Los dirigidos por Javier Aguirre quedaron a poco más de seis unidades de Estados Unidos, equipo que se encuentra ubicado en la posición 15 y que es el mejor representante de Concacaf en este comienzo de año. No obstante, México supera a una potencia, por tres puntos, como lo es Uruguay.

TE PUEDE INTERESAR:



De todos modos, la Selección Mexicana podrá recuperar terreno dentro del ranking FIFA durante este mes de enero, cuando el combinado azteca se enfrente a Panamá y Bolivia con una plantilla sin futbolistas que jueguen en el futbol europeo. Cabe destacar que, al jugarse fuera de la ventana internacional, esta serie de partidos tendrá un valor reducido a los amistosos que se disputan durante la fecha FIFA.

Así quedó el top 10 del ranking FIFA en enero

Los primeros puestos del top 10 se mantienen sin cambios, con España como líder de la clasificación, seguida de Argentina y Francia para completar el podio. Inglaterra los sigue de cerca en el cuarto lugar y, casi mil puntos abajo, Brasil, Portugal y Países Bajos se mantienen por delante de Marruecos, equipo que alcanzó la octava posición con su subcampeonato en la AFCON.

Bélgica y Alemania completan el top 10, mientras que Croacia quedó fuera y se ubica en la posición número 11. Entre los mayores escaladores se encuentra Camerún, selección que subió 12 posiciones en la clasificación para colocarse en la posición número 45 tras alcanzar los cuartos de final de la Copa Africana de las Naciones.

Ranking FIFA 2026 (top 10)

España | 1,877.18 Argentina | 1,873.33 Francia | 1,870.00 Inglaterra | 1,834.12 Brasil | 1,760.46 Portugal | 1,760.38 Países Bajos | 1,756.27 Marruecos | 1,736.57 Bélgica | 1,730.71 Alemania | 1,724.15.