ÚLTIMA HORA: México CAE en el Ranking FIFA previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana encara nuevas pruebas previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. De cara a los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, encuentros programados para jugarse el 22 y 25 de enero respectivamente, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha perdido puestos en el Ranking FIFA al inicio del año.

Este lunes 19 de enero, se dio a conocer la nueva lista de la FIFA teniendo en la cima a España. El cuadro nacional comandado por Luis de la Fuente sigue en el primer puesto con 1877.18 unidades. Por debajo, aparece Argentina con 1873.33 y el tercer lugar le pertenece a Francia con un registro de 1870 seguido de Inglaterra, Brasil, Portugal y Países Bajos, escuadras que tampoco sufrieron variaciones en su puntaje de la clasificación masculina.

En el Top 8 aparece Marruecos subiendo un lugar. Por su parte, Bélgica y Alemania completan el Top 10 descendiendo un lugar conforma a la clasificación anterior.

Tras haber ganado la Copa Africana de Naciones, la Selección de Senegal se encuentra en el lugar 12 con 1906.83 puntos, escalando siete puestos. Más abajo, Estados Unidos ocupa el puesto 15 seguido de México en el lugar 16 con registro de 1675.75.

Y es que desde el pasado mes de julio de 2025, fecha en la que el equipo del ‘Vasco’ ocupaba el lugar 13, la Selección Mexicana ha venido a la baja. En septiembre y octubre del año pasado, el cuadro nacional se mantuvo en el lugar 14. Para noviembre y diciembre bajaron un puesto más al 15 y ahora, el conjunto azteca sigue descendiendo.

Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, los rivales en el certamen de verano serán Sudáfrica, Corea del Sur y un contrincante por definir. La escuadra de los ‘Bafana Bafana’ se encuentra en el lugar 60 del Ranking, mientras que la República de Corea se ubica en el puesto 22.