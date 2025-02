Raphina vuelve a brillar en la goleada del Barcelona a Sevilla en La Liga

El Barcelona goleó 4-1 al Sevilla en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán por la jornada 23 en la Liga Española con una gran actuacíon del brasileño Raphinha, quien anotó gol y dio asistencia para la victoria blaugrana, luego de hablar sobre una posible salida al inicio de la campaña.

“Cuando se oficializó su llegada (Hansi Flick) me llamó y me dijo que era uno de los jugadores con los que contaba, sin conocerme ni haberme visto entrenar. Esto fue muy importante en mi decisión de quedarme. Sabía que sería importante para el equipo”, declaró el atacante del Barca en la semana.

Te podría interesar: ¡FRACASO! Liverpool es eliminado de la FA Cup por el último lugar de la Championship

Tabla General Liga Española 2024/25

Con el triunfo del Barcelona en Sevilla los culés se acercaron a 2 puntos del Real Madrid en la cima de la Liga Española, el atacante brasileño llegó a 16 goles en la campaña, siendo el tercer máximo anotador de la competencia solo por detrás de Kilyan Mbappé (16) y su compañero Robert Lewandowski (19), además se encuentra en el Top 3 con más asistencias (6) solo por detrás de Iñaki Williams y Lamine Yamal (10).

“Un capitán tiene que luchar en el buen sentido de la palabra: por el club, por la camiseta que lleva, por sus compañeros. Tiene que apuntar a la excelencia, ayudar a los jóvenes y a los veteranos y aprender de ellos también. Donde he ido siempre me he intentado asegurar que todo el mundo se sentía bien dentro del grupo”, añadió Raphinha sobre ser el capitán del Barcelona.



Te podría interesar: ¡Increíble! El cambio de look de Messi, así reaccionaron las redes sociales