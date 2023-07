Raúl Gudiño no le teme a la competencia en el arco del Necaxa

Después de empatar sin goles en el Nemesio Díez contra el Toluca, Raúl Gudiño habló tras su debut con el Necaxa en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en donde aseguró que no le teme a la competencia por la titularidad en el arco de los Rayos, luego de anunciar al portero argentino Esequiel Unsain como nuevo refuerzo.

“Uno trabaja para estar ahí en el 11 titular, es una competencia constante, tanto con los compañeros como con uno mismo, yo que venía de una etapa difícil la verdad que me dio mucha alegría, mucha satisfacción poder regresar a las canchas. La competencia siempre va a estar, me ha tocado la mayor parte del tiempo tener competencia, uno tiene que enfocarse en lo suyo, trabajar, seguir demostrando que uno quiere jugar, al final de cuentas las decisiones las toma el entrenador”, expresó Gudiño.

Resumen: Mazatlán 0-1 Necaxa | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Rodolfo Pizarro admite que podría volver a la Liga BBVA MX

El año del Centenario en Necaxa

Gudiño habló sobre la importancia de este año de cara a los festejos del Centenario del Club, en donde tienen la aspiración de entregarle buenos resultados a la afición a pesar de los malos resultados en los últimos torneos.

“Sí, sabemos lo que representa el club, lo que representa este año y todo lo que se ha venido cargando de la parte de atrás, de los turnos pasados y la verdad es que no queremos voltear atrás, como dicen pasado pisado, entonces creo que debemos de seguir viendo para adelante, que es un torneo nuevo que somos otros jugadores, otra nueva preparación y enfrentarlo como tal, es un gran año, puede ser un gran año y hay que demostrarlo tanto dentro como fuera del campo”, mencionó el guardameta de los Rayos.

Necaxa debuta en la Leagues Cup

Sobre el parón que hará la Liga BBVA MX para disputar la Leagues Cup con los equipos de la MLS, el guardameta expresó su sentir del nuevo formato en donde todos los equipos de las dos ligas se enfrentarán.

“Creo que esto no sirve para poder tener este roce internacional, al final de cuentas juegas con jugadores distintos, jugadores que no los tienes tan ubicados como lo que es en la liga, pero creo que todo eso suma, son experiencias, sabemos lo que representa la Leagues Cup, entonces tenemos que afrontarlas con mucha responsabilidad, con mucha jerarquía también, pero eso se gana partido tras partido, no podemos hablarlo sino que hay que demostrarlo también dentro del campo” aseguró Gudiño en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Pumas anuncia la baja de otro jugador para el Apertura 2023