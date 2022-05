Raúl Gudiño iría a otro club de la Liga BBVA MX

El futuro de Raúl Gudiño estaría en México y no en la MLS. El arquero mexicano podría emigrar a otro club de la Liga BBVA MX y no a Estados Unidos, como se había manejado anteriormente.

El arquero mexicano terminará su relación con Chivas, una vez que finalice la participación del Rebaño en el Clausura 2022. Es por eso que está buscando equipo para el siguiente semestre, en el que buscará tener minutos, pensando en subirse al barco de Qatar 2022.

Te puede interesar: Lillini: “La peor semana deportiva de mi vida”

Resumen: Chivas vs Pumas | Repechaje | Clausura 2022 | Liga BBVA MX

Raúl Gudiño podría ir a Pumas

En Pumas, aún no saben cuál será el futuro de Alfredo Talavera. El contrato del arquero mexicano no ha sido renovado y por eso, aún no saben si buscar un portero o no en el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, Raúl Gudiño podría ser una opción.

Al convertirse en agente libre, Gudiño se convierte en una buena opción para cualquier otro equipo. El mexicano dejó de tener minutos con Chivas en cuanto se comenzó a negociar una posible renovación con el chiverío pero al final, no se llegó a ningún acuerdo.

Es así como terminará la etapa de Raúl Gudiño como portero de Chivas, recordando que en algún momento alternó la titularidad con José Antonio Rodríguez. Para los próximos torneos, la directiva rojiblanca ha apostado por confiar en Miguel Jiménez y ahora el ‘Tala’ Rangel, quien tuvo un buen desempeño con el Tapatío.

Los próximos días serán clave en el futuro de Raúl Gudiño, pues mientras Chivas clasificó a la liguilla y enfrentará al Atlas en los Cuartos de Final, buscando seguir con la buena racha de la mano de Ricardo Cadena, Pumas comenzó con una reestructuración de plantel y el destino de Alfredo Talavera deberá ser revelado muy pronto.

Te puede interesar: Pumas confirma a sus primeras bajas tras fracasar en el Clausura 2022