HISTÓRICO: Raúl Jiménez, máximo anotador mexicano en la Premier League

El 2025 no pudo iniciar de mejor forma para Raúl Jiménez. El delantero mexicano es titular en el juego del Fulham ante Ipswich y ha dejado su nombre escrito como el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League.

Durante el juego de la Fecha 20 en la Liga de Inglaterra, Raúl Jiménez hizo el gol del empate en la cancha del Craven Cottage para llegar a 54 anotaciones en la Premier League, dejando atrás los 53 tantos de Javier ‘Chicharito’ Hernández en su paso por Inglaterra donde estuvo con el Manchester United y West Ham.

Fue al minuto 65, cuando el VAR intervino para señalar un penalti a favor del Fulham y Raúl Jiménez fue el encargado de cobrar para hacer el 1-1al 67.

Desde su llegada a Reino Unido, Raúl Jiménez ha logrado brillar con los equipos en los que ha militado. En primera instancia, su paso por el Wolverhampton tuvo un registro de 40 goles a lo largo de 135 partidos disputados. Ahora, perteneciendo al Fulham, el atacante mexicano tiene una marca de 14 anotaciones en 44 encuentros. Siendo la Temporada 2024/25 su segunda campaña con el equipo dirigido por Marco Alexandre Saraiva da Silva, el jugador de 33 años de edad lleva siete goles en la competencia, igualando los siete tantos marcados en la 23/24.

54 PL goals for Raúl Jiménez. 🇲🇽

The top Mexican goalscorer in the history of the Premier League. pic.twitter.com/wATyBI7cqi

— Premier League USA (@PLinUSA) January 5, 2025