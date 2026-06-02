ÚLTIMO MOMENTO: Real Madrid tendría nuevo defensa central

Negocio redondo para el Real Madrid de cara a la siguiente temporada; un fichaje a coste cero. Ibrahima Konaté tendría todo arreglado para llegar al cuadro de la capital española tras no renovar con el Liverpool de Inglaterra. El defensor central habría esperado hasta último momento para recibir una propuesta del club merengue y le dio prioridad a pesar de que se hablaba de interés por parte del Bayern Munich, FC Barcelona y equipos de Arabia Saudita.

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De acuerdo al insider Sacha Talovieri, Konaté firmará por cuatro años y tendrá prima de fichaje (similar a los de Kylian Mbappé), además, José Mourinho, quien también está en la rampa de entrada estaría de acuerdo en su incorporación. Cabe destacar que, tanto la llegada de ''The Special One'' como la del zaguero francés depende que Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales del Real Madrid. Diversas fuentes españolas dan como favorito a Pérez sobre su rival; Enrique Riquelme casi 3 a 1.

De concretarse el fichaje, el club merengue se haría de los servicios de uno de los defensores más regulares de la última temporada; disputó el 94% de los minutos en el equipo de Anfield y además, llegaría en ritmo tras ser convocado por Didier Deschamps con la Selección de Francia a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

