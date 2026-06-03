¿Raúl Jiménez o Gilberto Mora? La carrera por hacer historia con el primer gol de México en La Copa Mundial de la FIFA 2026™

Raúl Jiménez y Gilberto Mora aparecen como dos de los nombres más llamativos de la Selección Mexicana rumbo a La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras el delantero aporta experiencia y liderazgo, la joven promesa llega tras romper récords de precocidad y convertirse en una de las grandes apuestas de Javier Aguirre