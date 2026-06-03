¿Raúl Jiménez o Gilberto Mora? La carrera por hacer historia con el primer gol de México en La Copa Mundial de la FIFA 2026™
La experiencia de Raúl Jiménez contra el talento emergente de Gilberto Mora. Dos generaciones, un mismo sueño: ser el autor del primer gol de México en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Analizamos quién tiene más posibilidades de escribir su nombre en la historia del futbol mexicano. Gilberto Mora llega como una de las grandes revelaciones de la convocatoria, mientras que Jiménez busca consolidar su legado en el máximo escenario
Raúl Jiménez y Gilberto Mora aparecen como dos de los nombres más llamativos de la Selección Mexicana rumbo a La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras el delantero aporta experiencia y liderazgo, la joven promesa llega tras romper récords de precocidad y convertirse en una de las grandes apuestas de Javier Aguirre