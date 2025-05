¿Llegaría el Tala Rangel a Monterrey como uno de los REFUERZOS para el Mundial de Clubes?

Raúl ‘el Tala’ Rangel, actual guardameta titular de las Chivas de Guadalajara , se ha consolidado como una figura clave del conjunto rojiblanco desde su ascenso al primer equipo en 2022, tras destacar con el Tapatío en la Liga de Expansión. Aunque comenzó su etapa en el primer equipo como una opción secundaria bajo los tres postes, su perseverancia, capacidad y liderazgo dentro del área lo han llevado a convertirse en un inamovible del arco tapatío. A lo largo de su carrera en el máximo circuito, Rangel ha disputado un total de 66 encuentros, en los que ha recibido 70 goles y ha dejado su portería en cero en 24 ocasiones, números que reflejan su crecimiento constante.

Actualmente, Rangel forma parte de la concentración de la Selección Mexicana en preparación para la próxima Copa Oro, lo que demuestra que su desempeño no ha pasado desapercibido a nivel nacional. En ese contexto, el arquero fue cuestionado sobre una posible incorporación a los Rayados de Monterrey para reforzar al club en su participación en el Mundial de Clubes 2025. Esta posibilidad surgió ante la búsqueda del cuadro regio por elementos confiables y experimentados que puedan sumar de inmediato en una competencia internacional de alto nivel. Sin embargo, la respuesta de Rangel fue contundente: “Realmente, mi respuesta sería que no. Yo creo que no hay mayor orgullo que representar a tu país, entonces, yo pondría a la selección por encima de cualquier otro club.”

Con estas declaraciones, Rangel no solo cierra la puerta a una posible salida de Guadalajara, sino que también deja entrever el fuerte sentido de responsabilidad y compromiso que siente hacia el su país. En un momento en el que muchos futbolistas priorizan oportunidades económicas o proyección internacional desde clubes extranjeros, su decisión reafirma los valores de lealtad y entrega al escudo nacional.

