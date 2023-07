Rauw Alejandro confirma separación con Rosalia y explica el motivo

Desde hace unas semanas, en redes sociales empezó el rumor de que Rauw Alejandro y Rosalía habían terminado, una de las versiones que más compartieron los fanáticos es que fue por una supuesta infidelidad.

Tras el impacto de la noticia y la gran fama que tienen ambos cantantes, Rauw decidió confirmar la separación y desmentir las diferentes versiones que hay en redes sociales.

Rauw Alejandro desmiente infidelidad



Fue a través de sus redes sociales que decidió publicar un comunicado en el que detalló que durante todo estos años los fans han sido parte de sus logros y de su vida privada, pero confesó nunca creyó en dar explicaciones sobre un tema tan privado

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi”.

El cantante confesó que desde hace unos meses terminó su relación con Rosalia y dejó en claro que no fue por culpa de una infidelidad.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Por último agregó que no podía quedarse callado y viendo como intentaban arruinar una de las historias más reales de amor que ha podido vivir. Se despidió de sus fans diciendo que los ama y que gracias por estar con él.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin mas nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Att. Raul”



