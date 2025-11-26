Rayados vs América: Estas son las BAJAS CONFIRMADAS de ambos clubes para la ida de cuartos de final

Este miércoles se llevará a cabo uno de los duelos más esperados por chicos y grandes por igual. Los cuartos de final de ida del Apertura 2025 traerá consigo el partido entre Rayados y América, por lo que vale la pena conocer las bajas confirmadas que habrá para este compromiso.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Rayados se posicionó en el quinto lugar de la clasificación general luego de una temporada de altas y bajas que terminó con una derrota ante Chivas. América, por su parte, se ubicó en el cuarto sitio después de la dolorosa derrota que sufrió en la Jornada 17 frente al Toluca.

¿Qué bajas hay para el partido entre Rayados y América?

Contrario a lo que se pensaba, tanto Rayados como América contarán con plantel casi completo para la ida de los cuartos de final. De hecho, la única baja que tendrán los de la Sultana será la de Lucas Ocampos, quien se lesionó luego de atender una emergencia familiar en las últimas horas.

Te puede interesar: El día que el Barcelona obligó a Ronaldinho a jugar a medianoche

Te puede interesar: ¿Penta intentó colocarse el hombro a sí mismo luego de su lesión?

Del otro lado de la moneda las cosas son un tanto similares, pues luego de un fuerte cuadro de gripa Allan Saint-Maximin se perdería los cuartos de final de ida con América, aunque esto podría cambiar de último momento si el nacido en Francia se recupera en las próximas horas.

Quien sí es una baja oficial para la institución es Dagoberto Espinoza, lateral derecho que después de la triste lesión que sufrió a mediados del año regresará con la institución hasta el siguiente año, por lo que todo haría indicar que el titular por aquel costado será Kevin Álvarez.

Rayados vs América: Día y horario de transmisión para los cuartos de final

La ida de los cuartos de final del Apertura 2025 se llevará a cabo en la cancha del BBVA Bancomer este miércoles 26 de noviembre en punto de las 21:06 horas. En tanto, la vuelta, a realizarse en el Ciudad de los Deportes, está programada para el sábado 29 a las 17:00 horas.