Rayados renace y consigue su boleto al Mundial de Clubes

Los Rayados de Monterrey se coronaron en la Liga de Campeones de Concacaf, tras derrotar por marcador 1-0 a las Águilas del América, los del “Vasco” Aguirre consiguieron el título de la zona que entrega un boleto al prestigioso Mundial de Clubes.

Los de la Sultana del Norte lograron su quinto trofeo de este torneo, pues ganó las ediciones de 2010-11, 2011-12 y 2012-13, aquellos años lograron el campeonato tres veces seguidas, la última edición que conquistó fue en 2019.

Resumen y Goles entre Rayados y América

Muy temprano en el encuentro la intensidad se hizo presente, el conjunto local con la obligación y el aliento de su gente se sentía motivado, al minuto cuatro, Rogelio Funes Mori se tuvo confianza y sacó un disparo de larga distancia, pero Guillermo Ochoa hizo un vuelo espectacular y evitó la caída de su marco.

Te puede interesar: El nuevo Newcastle podría estar en la Liga BBVA MX

Sin embargo, el “Mellizo” no quitó el dedo del renglón y en una jugada por el costado izquierdo del campo, Gallardo y Meza hicieron una pared mortal, Cáceres no cortó bien centro tibio y Funes More llegó puntual a la cita con el gol y abrió el marcador, esta acción se revisó en el VAR, el árbitro decretó que el tanto era valido.

El cuadro dirigido por Santiago Solari intentó por todas lados mojar en el Gigante de Acero para are al descanso con mayor tranquilidad y así poder trabajar la parte complementaria de mejor manera, al minuto 36, Richard Sánchez cobró un tiro libre, metió un gran disparo de derecha, pero Andrada hizo una gran intervención y mantuvo su arco en ceros.

Al minuto 80, Rayados tuvo el segundo en los pies de Vincent Janssen, pero Sebastián Cáceres se sacudió el error del primero gol y evitó en la linéa la caída del marco de Paco Memo y el marcador se mantenía 1-0 a favor de los del “Vasco”.

Increíble forma de terminar el partido, con polémica incluida, broncas, amonestaciones y nueve minutos de compensación eternos, al 90+9, América tuvo el empate, pero la pelota se fue al travesaño, en la serie de rebotes se pedía una mano, sin embargo el silbante dijo que no había contacto.

Te podría interesar: Javier Aguirre se culpa de la situación de Rayados en la Liga BBVA MX