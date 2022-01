Rayados pinta como favorito a ganar el Clausura 2022

Ya pasaron dos años desde que un equipo regio se consagró campeón de la Liga BBVA MX . Rayados de Monterrey fue el último de la Sultana del Norte cuando en el Apertura 2019 vencieron en tanda de penales al América en el Estadio Azteca. Tras la victoria de La Pandilla, no hubo monarca tras la cancelación del Clausura 2020 por la pandemia de Covid-19, y luego vinieron los títulos de León, Cruz Azul y Atlas.

El Clausura 2022 arranca el jueves y de acuerdo con la página especializada en estadística, FiveThirtyEight, Monterrey es el candidato número uno para llevarse la copa a sus vitrinas con un 21% de probabilidades. El equipo de Javier Aguirre se reforzó con Luis Romo y Rodolfo Pizarro para lograr el objetivo y tener una buena participación en el Mundial de Clubes de febrero.

Los números arrojados por el sitio se basan en el modelo estadístico SPI que calcula los posibles resultados de los clubes de acuerdo con lo mostrado en el último año futbolístico. América es el segundo en el orden de favoritos con un 15%, le sigue Cruz Azul con 14%, mientras ques Tigres tiene 11% de probabilidades de ser campeón.

El vigente monarca del campeonato mexicano, Atlas, parte en el octavo puesto con un 5% de chances de conseguir el bicampeonato local. Los rojinegros tienen la misma probabilidad que el eterno rival de la ciudad, Chivas de Guadalajara.

La encuesta también predice enfrentamientos

El modelo predice que los cuatro clacificados de forma directa serían Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres, mientras que el repechaje arrojaría los siguientes enfrentamientos:

Santos vs Pumas

León vs Puebla

Pachuca vs Toluca

Atlas vs Chivas

Las escuadras que se quedarían eliminadas de la fase final serían Tijuana, Necaxa, San Luis, Juárez, Mazatlán y Querétaro.

El Clausura 2022 arranca este jueves con el compromiso entre Atlético de San Luis contra los Tuzos de Pachuca que tendrán el debut de Guillermo Almada en el banquillo tras la salida de Paulo Pezzolano.