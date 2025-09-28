Rayados de Monterrey vs Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 11 del Apertura 2025, hoy sábado 27 de septiembre; marcador online
Rayados de Monterrey quieren sacarse al espina en la Jornada 11 del torneo mexicano, enfrentando a Santos que quiere levantar en la recta final del Apertura 2025
Ejercicio de frente a frente de Sergio Ramos vs Cristian Dájome
Así calienta Santos Laguna
Momento de entrar en calor. 🔥— Club Santos (@ClubSantos) September 28, 2025
La mente en el objetivo. 🇳🇬👊🏽 #PORTITODOSINTINADA ⚔️ pic.twitter.com/nfljuSACL5
Aficionados acogen a Santos en su visita a Rayados
La mejor afición 💚⚔️ Nos vamos al estadio acompañados de nuestros #GuerrerosSinFronteras. 🇳🇬🤩#PORTITODOSINTINADA pic.twitter.com/IdVBxYJ4b8— Club Santos (@ClubSantos) September 27, 2025
Esta es la alineación de Santos para el partido ante Rayados de Monterrey
Esta es la alineación de Rayados para enfrentar el choque ante Santos
Nuestra alineación para hoy.🛡️👊🏼Ⓜ️@HospitalAngeles Valle Oriente pic.twitter.com/xMFGjKH4Vo— Rayados (@Rayados) September 28, 2025