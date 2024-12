Rayados de Monterrey vs América: Horario para ver la final de vuelta en VIVO y GRATIS

Este domingo 15 de diciembre se juega la final de vuelta del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX con ventaja del conjunto de las Águilas del América de 2-1 ante los Rayados de Monterrey.

Resumen América 2-1 Monterrey | Final ida | Liga BBVA MX Apertura 2024

El partido se jugará a partir de las 18:50 horas tiempo del centro de México que podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos ‘Warrior’ Guerrero.

Monterrey vs América | Estadio BBVA | 18:50 horas

El conjunto que dirige el argentino Martín Demichelis sabe que está entre la espada y la pared, pero no es ajeno a esta situación, ya que también perdió en el choque de ida de semifinales contra Atlético San Luis y terminó ganando para meterse en la gran final del Apertura. De hecho, Monterrey confiará en su registro como local para sacar adelante la final del futbol mexicano.

Esto es porque Rayados está en una racha de cuatro victorias consecutivas en condición de local, incluyendo sus partidos de Liguilla donde venció a Pumas (G 1-0) y a San Luis (G 5-1), y no ha perdido ninguno de sus últimos ocho frente a su afición (G6, E2).

América no tendrá ninguna baja para este choque en el Gigante de Acero. Con el regreso de Rodrigo Aguirre por suspensión y el de Diego Valdés en el partido anterior, el entrenador André Jardine podría alinear a su once de gala para este partido. Sin embargo, se espera que no haga demasiados cambios considerando el buen rendimiento del equipo en esta fase de Liguilla, donde se mantiene invicto (G4, E2).

Jugadores a seguir Monterrey vs América

La duda de Canales y la ausencia de Ocampos pondrá mucha más presión en lo que pueda hacer Germán Berterame, aunque el atacante argentino naturalizado mexicano ha mostrado que es capaz de responder a las expectativas, ha jugado 20 partidos en este Apertura y ha registrado 10 goles entre la fase regular y la Liguilla. América seguramente confiará en lo que pueda hacer Henry Martín, aunque el atacante de las Águilas ha marcado sólo un gol en sus cinco partidos de Liguilla en este Apertura.