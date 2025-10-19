deportes
Rayados de Monterrey vs Pumas; alineaciones confirmadas de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025

Universidad Nacional visitará la cancha de los Rayados de Monterrey en busca de acabar la sequía de victorias y poder dar un salto en la tabla general.

Rayados Pumas
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Liga MX
Partido en el Gigante de Acero entre los Rayados de Monterrey y el Club Universidad Nacional. Los pupilos de Efraín Juárez visitarán una de las canchas más complicadas en el futbol mexicano y será vital que saquen unidades si quieren aspirar a la liguilla del Torneo Apertura 2025. Por otro lado, la Pandilla podría ponerse en el liderato de la clasificación general si logran sacar las tres unidades y sus rivales no sacan triunfos (Toluca y América).

Para este partido, el equipo del Pedregal pondrá a lo mejor de su repertorio en busca de tener un buen resultado y quitar al Atlético San Luis de la décima posición (puesto que marca el play-in). Por otro lado, el director técnico Domenec Torrent tiene en cuarto puesto a sus pupilos con 26 puntos y un triunfo los acercaría a conseguir el boleto directo a la liguilla.

Alineación CONFIRMADA de Rayados

  • Portero: Santiago Mele
  • Defensas: Luis Reyes, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Héctor Moreno y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Fidel Ambriz, Sergio Canales, Lucas Ocampos y Óliver Torres
  • Delanteros: Anthony Martial

Alineación CONFIRMADA de Pumas

  • Portero: Keylor Navas
  • Defensas: Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
  • Mediocampistas: Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, José Caicedo y Jorge Ruvalcaba
  • Delanteros: José Juan Macías

Cabe destacar que, los Pumas llevan cuatro partidos sin conocer la victoria y tres de ellos fueron derrota. Empataron ante los Tigres de la UANL y después cayeron contra los Bravos de Juárez, con el América en el Clásico Capitalino y en su último partido frente a las Chivas del Guadalajara en el Olímpico Universitario; un punto de 12 posibles cosechados. Finalmente, un mal resultado de Universidad Nacional podría desencadenar una llamada de atención por parte de la directiva a Efraín Juárez y hasta una posible destitución del banquillo auriazul tras los malos resultados.

Pumas
Rayados del Monterrey
