Rayados y Pachuca firman un juego de trámite e igualan sin anotaciones

Rayados y Pachuca no lograron hacerse daño. El encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2022, enfrentaba al segundo y tercer lugar de la tabla general respectivamente, no obstante, el gol no se hizo presente en el Estadio BBVA.

Con el empate, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich cierra la Fase Regular del torneo en el segundo puesto de la clasificación con 35 puntos. Además, la escuadra de ‘La Pandilla’ cierra el campeonato de forma invicta antes de encarar la Liguilla, a la cual avanzaron de forma directa a la instancia de Cuartos de Final.

Resumen: Puebla 1-2 América | Jornada 17 | Liga BBVA MX

Por su parte, los Tuzos son terceros de la tabla, no obstante, se pueden ver desplazados por Santos Laguna, equipo al que le falta disputar su duelo de la Fecha 17 ante Mazatlán. Sin embargo, el conjunto de la ‘Bella Airosa’ también se encuentra de forma directa en la Liguilla.

El encuentro tuvo pocas oportunidades. En un juego con trabas, Pachuca fue el equipo que propuso en la cancha del ‘Gigante de Acero’, teniendo en los pies de Nicolás Ibáñez algunos intentos sin éxito.

Del otro lado, los Rayados lograron generar peligro al final del partido. Con una jugada a balón parado, Monterrey impactó el travesaño del arco defendido por Oscar Ustari.

Te puede interesar: Andrés Lillini abre posibilidad de abandonar a Pumas

¿Cuándo son los Cuartos de Final del Apertura 2022?

Con Monterrey y Pachuca clasificados de forma directa a los Cuartos de Final del Apertura 2022, los equipos deben esperar dos semanas para volver a la actividad.

El repechaje del torneo se juega a un partido la semana del 3 al 9 de octubre. Rayados y Tuzos esperan rivales de los encuentros de reclasificación.

Cabe recordar, que ambos equipos van a cerrar sus respectivas series en casa al ubicarse en la parte alta de la tabla general.

Te puede interesar: América sabe que la liguilla será otro torneo pese a terminar líderes