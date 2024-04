Lionel Messi podría ser suspendido tras queja de Rayados

Tal parece que Monterrey busca inhabilitar y poder evitar a Lionel Messi. Luego de la victoria de Rayados ante el Inter de Miami en el juego de ida correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, el exjugador del Paris Saint-Germain y FC Barcelona habría tenido una discusión con el entrenador de ‘La Pandilla’, Fernando Ortiz.

Aprovechando la ausencia de Messi en el encuentro de ida en la cancha del Chase Stadium, la escuadra de la Liga BBVA MX vio la victoria por marcador de 2-1, duelo al que Monterrey le dio la vuelta para tomar ventaja en la serie de Concachampions.

Rayados busca sanción sobre Lionel Messi

Ahora, diversos reportes señalan que el conjunto de Nuevo León habría mandado una queja a la Concacaf para buscar una sanción sobre Lionel Messi, quien además de discutir con el ‘Tano’, también le habría reclamado a los silbantes del juego y de igual forma, se habría presentado en los vestidores del Inter de Miami, lugar al que no podía acceder debido a que no se encontraba convocado por Gerardo Martino, no obstante, por ahora la Concacaf no se ha pronunciado al respecto.

“Esperábamos que pudiera jugar. Lo he dicho y lo vuelvo a manifestar, considero que es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. Hoy no pudo estar, pero ojalá pueda estar el día de la vuelta y poder disfrutarlo”, dijo Fernando Ortiz tras el triunfo en el juego de ida.

El partido de vuelta entre Monterrey y el Inter de Miami se va a disputar el 10 de abril en la cancha del Estadio BBVA en punto de las 20:30 horas, tiempo de la CDMX, duelo en el que Leo Messi podría ver su regreso a las canchas en un inmueble que va a lucir abarrotado.

