Nemesio Diez, el estadio donde Rayados siempre sufre

Toluca deberá ganar en casa para meterse en la gran final del futbol mexicano. El equipo escarlata ha sabido hacer pesar el estadio Nemesio Diez, un recinto en el que el club de Rayados solo ha conseguido dos victorias en los últimos 19 años. Una superioridad que también se refleja en la fiesta grande de la Liga BBVA MX .

"Sabemos que a lo mejor la serie no se puede ganar en el primer partido, Mohamed lo ha hecho mucho esto, tratar de cerrar líneas y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos, pero sabemos la calidad de jugadores que tienen ellos", dijo Jesús Gallardo sobre el nivel de los jugadores de Monterrey.

Aguardan el regreso de Vega

Por otro lado, el jugador escarlata se refirió a su pasado en Monterrey y la recuperación de Alexis Vega.

"Es especial, por todo lo que viví en Monterrey, la carrera que tuve ahí, la verdad que fui muy feliz, ahora ganar con Toluca, que ya estoy acá, y la verdad que soy muy feliz. Lo de Alexis, creo que él está tranquilo y nosotros también creemos que lo más importante es su recuperación. Tampoco hay que apresurarlo, y se vuelva a lesionar, entonces hay que tenerle calma y que él se sienta listo para jugar, es lo más importante, su salud y, bueno, ya en lo futbolístico", expresó el futbolista de los choriceros.

Finalmente, se animó a hablar acerca de lo importante que será cerrar bien en casa para meterse a la gran final del futbol mexicano. Toluca busca ser bicampeón de la Liga BBVA MX.

"Creo que sabemos la calidad de Rayados, que tiene grandes jugadores y, bueno, nosotros tratamos de preocuparnos por nosotros, ¿no? Por terminar de afinar los detalles, lo que sea de la contundencia y todo eso, entonces, tranquilos, vamos a dar lo mejor de nosotros en la serie", sentenció.

