Rayados puede ayudar a que otro club de Liga BBVA MX califique a Concachampions

Rayados de Monterrey jugará por el tercer lugar de la Leagues Cup cuando se enfrente al Philadelphia Union y de esta manera culminará su participación en el torneo binacional. Los norteños cayeron en las semifinales 0-2 contra Nashville, mientras que el rival en turno sucumbió ante Lionel Messi y el Inter de Miami por marcador de 4-1.

Este partido no solamente tiene en juego la medalla de bronce y miles de dólares en premios, ya que además, se pone en disputa un boleto directo para la Copa de Campeones de la Concacaf del próximo año. El asunto con Monterrey es que ya tienen pasaje asegurado gracias a los puntos que obtuvieron en la Liga BBVA MX la temporada pasada, sin embargo, podrían ‘echarle la mano’ a otro equipo mexicano.

De acuerdo con información consultada por Azteca Deportes con fuentes de la Liga BBVA MX, si Monterrey gana el tercer lugar, clasificaría a Concachampions a través de la Leagues Cup, por lo tanto se abriría un cupo más para el futbol mexicano. El beneficiado del triunfo de Rayados sería León, ya que es el siguiente mejor ubicado en la tabla general del año futbolístico 2022-2023. A pesar de que La Fiera es el vigente campeón de la Concacaf, no tiene lugar seguro en la siguiente edición.

Rayados jugaría ante Nashville con equipo alternativo

La mala noticia para el equipo del Bajío es que Fernando Ortiz, entrenador de los regios, anunció que hará rotaciones en el once inicial para este partido.

“Sí va a haber rotación, todavía no he decidido qué jugadores van a iniciar, pero seguramente tendré en mi cabeza ver algunos que no venían jugando, darles la posibilidad de mostrarse y la posibilidad de que muestren que están capacitados para jugar en primera división” dijo el ‘Tano’ en conferencia de prensa.

6 clubes de Liga MX ya están calificados

Además de Monterrey, los otros equipos de la Liga MX que ya tienen pasaje para el torneo continental de 2024 son Pachuca, Toluca, Tigres, Chivas y América. Los Esmeraldas de León se sumarían al selecto grupo en caso de que Rayados se quede con el tercer peldaño de la Leagues Cup.

