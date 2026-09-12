La HORA EXACTA para ver el Rayados de Monterrey vs Tigres, Clásico Regio de la jornada 8 del Apertura 2026

Nuevo León vuelve a dividirse. Rayados de Monterrey y Tigres se enfrentan este sábado 12 de septiembre en la edición 143 del Clásico Regio, uno de los partidos que acaparan los reflectores de la Jornada 8 del Apertura 2026.

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El escenario será el Estadio BBVA, donde Monterrey buscará aprovechar la localía para quedarse con un duelo que puede representar mucho más que tres puntos. Del otro lado, Tigres tendrá la oportunidad de golpear a su máximo rival y, al mismo tiempo, cambiar el rumbo de un inicio de torneo complicado.

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¿A qué hora juega Rayados vs Tigres HOY?

El Clásico Regio 143 comenzará a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, este sábado 12 de septiembre. La programación sufrió modificaciones, pues originalmente el encuentro estaba contemplado para disputarse el domingo 13, pero finalmente fue adelantado un día.

La cita llega con presión para los dos equipos. Rayados suma nueve puntos después de seis partidos disputados, con tres victorias y tres derrotas. El conjunto regiomontano todavía tiene pndiente su compromiso correspondiente a la Jornada 7, por lo que un triunfo ante su vecino podría ayudarlo a recuperar terreno rápidamente.

Tigres tampoco ha encontrado la regularidad que esperaba. Los felinos llegan con seis unidades después de siete encuentros y apenas una victoria en el campeonato. En su presentación anterior igualaron 1-1 frente a Necaxa en el Estadio Universitario, resultado que aumentó la necesidad de reaccionar.

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Un Clásico Regio que puede cambiar el panorama

Los antecedentes recientes también elevan la tensión. Tigres ganó los dos Clásicos Regios disputados durante el Clausura 2026: primero se impuso 2-1 en fase regular y posteriormente volvió a derrotar a Monterrey, ahora 1-0, en los Cuartos de Final.

Rayados tendrá así una oportunidad inmediata de revancha frente a su gente.

Más allá del orgullo de Nuevo León, ambos llegan necesitados de puntos. Una victoria en el Clásico Regio podría convertirse en el impulso que cualquiera necesita para meterse de lleno en la pelea del Apertura 2026.

Partido: Rayados vs Tigres

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 19:10 horas, CDMX

Estadio: BBVA

Jornada: 8