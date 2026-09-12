Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

La HORA EXACTA para ver el Rayados de Monterrey vs Tigres, Clásico Regio de la jornada 8 del Apertura 2026

Rayados y Tigres paralizan Nuevo León con una nueva edición del Clásico Regio. Conoce la hora exacta del partido de la Jornada 8 del Apertura 2026.

La desventaja que tendrá Rayados en el Clásico Regio y que Tigres buscará aprovechar
La desventaja que tendrá Rayados en el Clásico Regio y que Tigres buscará aprovechar|Azteca Deportes

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Nuevo León vuelve a dividirse. Rayados de Monterrey y Tigres se enfrentan este sábado 12 de septiembre en la edición 143 del Clásico Regio, uno de los partidos que acaparan los reflectores de la Jornada 8 del Apertura 2026.

Te puede interesar: Partidos de HOY sábado 12 de septiembre de la jornada 8 de la Liga BBVA MX

El escenario será el Estadio BBVA, donde Monterrey buscará aprovechar la localía para quedarse con un duelo que puede representar mucho más que tres puntos. Del otro lado, Tigres tendrá la oportunidad de golpear a su máximo rival y, al mismo tiempo, cambiar el rumbo de un inicio de torneo complicado.

¡TIGRES Y NECAXA SE DIERON CON TODO! Goles, atajadas y emociones en el Volcán

¿A qué hora juega Rayados vs Tigres HOY?

El Clásico Regio 143 comenzará a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, este sábado 12 de septiembre. La programación sufrió modificaciones, pues originalmente el encuentro estaba contemplado para disputarse el domingo 13, pero finalmente fue adelantado un día.

La cita llega con presión para los dos equipos. Rayados suma nueve puntos después de seis partidos disputados, con tres victorias y tres derrotas. El conjunto regiomontano todavía tiene pndiente su compromiso correspondiente a la Jornada 7, por lo que un triunfo ante su vecino podría ayudarlo a recuperar terreno rápidamente.

Tigres tampoco ha encontrado la regularidad que esperaba. Los felinos llegan con seis unidades después de siete encuentros y apenas una victoria en el campeonato. En su presentación anterior igualaron 1-1 frente a Necaxa en el Estadio Universitario, resultado que aumentó la necesidad de reaccionar.

Te puede interesar: Tigres no era el único: el 4 Grande que quería fichar al "Memote" Martínez

Un Clásico Regio que puede cambiar el panorama

Los antecedentes recientes también elevan la tensión. Tigres ganó los dos Clásicos Regios disputados durante el Clausura 2026: primero se impuso 2-1 en fase regular y posteriormente volvió a derrotar a Monterrey, ahora 1-0, en los Cuartos de Final.

Rayados tendrá así una oportunidad inmediata de revancha frente a su gente.

Más allá del orgullo de Nuevo León, ambos llegan necesitados de puntos. Una victoria en el Clásico Regio podría convertirse en el impulso que cualquiera necesita para meterse de lleno en la pelea del Apertura 2026.

Partido: Rayados vs Tigres
Fecha: sábado 12 de septiembre
Hora: 19:10 horas, CDMX
Estadio: BBVA
Jornada: 8

Tags relacionados
Rayados del Monterrey Tigres de la UANL

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

Ver en vivo
9:50 a. m.
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
15 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
15 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
15 SEP