Rayados llega al Clásico Regio con una desventaja que Tigres podría aprovechar
Monterrey llegará con menos descanso físico y mental al partido contra Tigres por la Jornada 8 del Apertura 2026
La jornada 8 del Apertura 2026 nos sorprende con una nueva edición del Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL. Pese a que, desde lo futbolístico parece llegar en mejores condiciones, La Pandilla afrontará este importante partido con una desventaja que los universitarios podrán aprovechar.
Por haber disputado la final de la Leagues Cup 2026, el conjunto dirigido por Matías Almeyda debió jugar tres partidos adicionales de eliminación directa hasta llegar al Clásico Regio. De esta manera, Rayados se enfrentará a Tigres después de haber jugado cinco partidos en solo 19 días.
Monterrey afrontará desgaste físico y mental ante Tigres
Además de la seguidilla de partidos, donde incluso afrontó una tanda de penales en semifinales ante el Club América, Rayados podría llegar con desgaste emocional al Clásico Regio. Monterrey cayó por 2-0 ante Toluca en la final de la Leagues Cup, por lo que se quedó en las puertas de levantar un nuevo título internacional.
El plantel regresó de Houston con el golpe de haber perdido la final, factor que podría entrar en juego durante el choque contra Tigres. De esta manera, Rayados debió cambiar rápidamente de página porque seis días después debía afrontar el partido de mayor rivalidad de su calendario. El propio Almeyda reconoció tras la final que el equipo debía enfocarse inmediatamente en estar a la altura del Clásico Regio.
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Tigres buscará aprovechar la ventaja ante Monterrey
Ante este panorama, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich cuentan con un escenario favorable para tratar de dominar el juego en el Estadio BBVA. Dependerá de la estrategia del entrenador si buscará llevar el partido a un ritmo elevado desde los primeros minutos o si reservará la energía para aumentar la intensidad en el segundo tiempo, cuando el desgaste acumulado de Monterrey tendría mayores posibilidades de aparecer.
Cabe destacar que Tigres llegará al Clásico Regio con un día más de descanso que Rayados, además de haber tenido una menor seguidilla de partidos previo a este importante cruce. Sin embargo, los Felinos llegan con dudas al presentar solamente un triunfo en siete jornadas, por lo que deberán ganarse el título de favorito dentro del terreno de juego.
¿A qué hora es el Clásico Regio del Apertura 2026?
Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL se enfrentarán este sábado 12 de septiembre a las 7:10 p.m., tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA. El encuentro corresponde a la Jornada 8 del Apertura 2026 y será la edición número 143 del Clásico Regio.
El partido estaba programado originalmente para el domingo 13 de septiembre, pero fue adelantado debido a la participación de Monterrey en la fase final de la Leagues Cup. Rayados buscará aprovechar la localía para dejar atrás la derrota contra Toluca, mientras que Tigres necesita una victoria que le permita salir de los últimos lugares de la tabla.
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐, 𝒂𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐́𝒏, 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒂́𝒔 𝒂 𝒕𝒖 𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒚 𝑺𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒈𝒐, 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐.@VivaAerobus pic.twitter.com/GOtzJMDz4c— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 12, 2026