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Tigres no era el único: el 4 Grande que quería fichar al “Memote” Martínez

El mundialista tuvo la oportunidad de jugar para otro Grande del futbol mexicano, pero Pumas no lo dejó ir

Tigres no era el único: el 4 Grande que quería fichar al “Memote” Martínez
Tigres no era el único: el 4 Grande que quería fichar al “Memote” Martínez|Club Tigres

Escrito por: José Alejandro | DR

Guillermo "Memote" Martínez fue presentado oficialmente como refuerzo de Tigres para el Apertura 2026, luego de su paso por Pumas, donde en el reciente torneo no era titular. El delantero llega a la Sultana del Norte, pero también pudo haber ido a otro de los llamados 4 Grandes del futbol mexicano.

Se dio a conocer que en el mercado invernal Cruz Azul, que tiene ciertas bajas por lesiones y suspensiones para el Clásico Joven, estuvo interesado en el seleccionado mexicano, luego de quedarse sin delantero tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas.

Memote Martínez Tigres
Cruz Azul estuvo interesado en el seleccionado mexicano.|Club Tigres

En esa ocasión, la Máquina le ofreció hasta 5 millones de dólares al conjunto universitario, pero la directiva no aceptó la propuesta, por lo que al final de cuentas el jugador de 31 años se quedó un semestre más en la UNAM.

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El precio que pagó Tigres por "Memote" Martínez

De acuerdo con varios reportes, el conjunto de la UANL pagó por "Memote" alrededor de 2.5 millones de dólares, por lo que Pumas perdió dinero. Lo anterior, ya que la Máquina le ofrecía el doble hace un semestre, incluso antes de ser mundialista con la Selección Mexicana.

El delantero llega a la Sultana del Norte con un contrato de 3 años, por lo que será Tigre hasta 2029, siempre y cuando muestre diferencia dentro de la cancha. El futbolista ya porta los colores de la UANL y usará el jersey con el dorsal #22.

Posible debut del "Memote" Martínez con Tigres

Guillermo ya fue presentado como refuerzo de Tigres, por lo que Víctor Manuel Vucetich puede utilizarlo para el encuentro más duro del semestre, ya que este sábado 12 de septiembre se disputará el Clásico Regio, duelo en el que Martínez puede aparecer.

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