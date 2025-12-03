Rayados vs Toluca: Estas son las BAJAS CONFIRMADAS para las semifinales de ida

Este miércoles se llevarán a cabo las semifinales de ida correspondientes al torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Un duelo que llama poderosamente la atención es el Rayados vs Toluca, mismo que, sin embargo, estará manchado por las bajas que ambos clubes tendrán en el campo.

Rayados de Monterrey concretó su pase a esta ronda semifinal del Apertura 2025 luego de derrotar en el marcador global al América por 3-2 gracias a un gol de último minuto en el Ciudad de los Deportes. Toluca, por su parte, no tuvo problema en eliminar a Bravos de Juárez con un 2-1 global.

¿Cuáles son las bajas para la semifinal de ida entre Rayados y Toluca?

La plantilla de Rayados estaría completa luego de sufrir distintos periodos de lesiones en la zona baja; sin embargo, su contención, el Corcho Rodríguez, vio la roja en el último juego ante el América. Por ende, se espera que sea Iker Fimbres quien ocupe su lugar en el centro del campo.

La situación con el Toluca no es para nada mejor, pues después de la lesión que tuvo en la temporada regular y de las nuevas recaídas que ha vivido, Alexis Vega estará fuera de estas semifinales de ida ante Monterrey, por lo que se vislumbra su regreso, al menos al banquillo de suplentes, en la vuelta.

Así, tanto regios como mexiquenses tendrán importantes bajas en su esquema titular. Pese a lo anterior, vale decir que tanto Torrent como Mohamed han gestionado de maravilla su plantilla, por lo que se vislumbra un auténtico duelo de pronósticos reservados este miércoles por la noche.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver la serie entre Rayados y Toluca?

La buena noticia para los amantes del futbol mexicano es que toda la Liguilla será transmitida a través de las pantallas de Azteca Deportes . La ida está programada para este miércoles a las 21:10 horas en el BBVA Bancomer, mientras que la vuelta se realizará en el Nemesio Diez el próximo sábado a las 19:00 horas.