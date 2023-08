Rayman se une a la acción en Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ubisoft lanza Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in the Phantom Show, este DLC agrega una emocionante dimensión a la experiencia de juego de Mario + Rabbids Sparks of Hope al presentar al icónico personaje Rayman como un nuevo protagonista jugable.

En esta trama independiente, los jugadores asumen los roles de Rayman, Rabbid Peach y Rabbid Mario mientras exploran la intrigante Cadena Ópera Espacial, un estudio televisivo repleto de sorpresas y guiños. Phantom, conocido por los fans de Mario + Rabbids Kingdom Battle, ahora trabaja como director y desafiará a los jugadores tras cada batalla.

Te puede interesar: Under The Waves una aventura melancólica de Parallel Studio

Los desafíos estratégicos se multiplican con los regresos de los trajes legendarios de Rayman, que ofrecen tácticas y opciones tácticas aún más amplias. Los elementos Vortex y Rocket se integran en las batallas, permitiendo estrategias elegantes y eficientes.

Para jugar este DLC, es necesario tener Mario + Rabbids Sparks of Hope en Nintendo Switch. Rayman in the Phantom Show se puede adquirir por separado o como parte del paquete Mario + Rabbids Sparks of Hope + Rayman Edition, que incluye el juego base y el DLC.

Te puede interesar:Dave Bautista aparece en el nuevo juego de Mortal Kombat 1

Mario + Rabbids Sparks of Hope envuelve a Mario, Rabbid Peach y compañía en una misión épica para derrotar a Cursa y restaurar la fe en la galaxia. La exploración de planetas únicos, las batallas con tácticas de ataque y acción en tiempo real, junto con la energía de Sparks, ofrecen una experiencia emocionante.

¡Sumérgete en Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in the Phantom Show y descubre nuevas formas de disfrutar este trepidante universo!

Sé parte de la mejor comunidad y siguenos en todas nuetras cuentas oficiales de Azteca Esports, para presenciar los mejores combates en el mundo de los deportes electrónicos.