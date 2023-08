Under The Waves una aventura melancólica de Parallel Studio

Sumérgete en una evocadora travesía submarina que explora el ardiente poder de la angustia emocional. Under The Waves, desarrollado por Quantic Dream y Parallel Studio, ha sido lanzado para PC y consolas PlayStation y Xbox, distribuido bajo el sello SPOTLIGHT by QUANTIC DREAM.

Ubicada en una versión retrofuturista alterna de 1979, esta aventura se desenvuelve en las profundidades del Mar del Norte y sigue a Stan, un buzo en una empresa petrolera. Atrapado por el dolor, encuentra solaz bajo el agua, hallando tranquilidad en la rutina submarina. Sin embargo, extraños eventos comienzan a socavar su percepción de la realidad, y su resiliencia será puesta a prueba.

En un mundo semiabierto, la narrativa poética de Under The Waves se despliega a través de las tareas diarias de Stan. Los jugadores explorarán las profundidades oceánicas, visitando naufragios y recolectando materiales para reciclar. Estos elementos se transforman en objetos útiles para las misiones principales y secundarias. Más allá de la melancolía de Stan, el juego invita a la reflexión sobre el impacto humano en el entorno.

Under The Waves no solo aborda temas emocionales, sino que también busca concienciar sobre la influencia de la humanidad en los océanos. En asociación con Surfrider Foundation Europe, se destacan mensajes ecológicos a lo largo del juego. Esta colaboración se traduce en recursos gráficos en los colores de la fundación, así como logros y trofeos temáticos, transmitiendo un mensaje de esperanza para la preservación del océano.

Disponible en múltiples plataformas, incluyendo PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X y Xbox One, Under The Waves ofrece una inmersión en la melancolía y la resiliencia de Stan, al tiempo que invita a los jugadores a reflexionar sobre su relación con el medio ambiente marino. Un viaje emocional y ecológico en un mundo sumergido.