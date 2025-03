¿No sabías? La razón por la que se cambió el horario del América vs Toluca

El pasado jueves 27 de febrero del 2025, la Liga BBVA MX confirmó a través de sus redes sociales el cambio de horario de dos juegos de la jornada 10 del Clausura 2025. Los encuentros que terminó cambiando de horario fueron: América vs Toluca y Necaxa vs Tigres.

El América y las SORPRESAS del Clausura 2025 | La Mesa Protagonistas

¿Por qué cambio de horario el América vs Toluca?

En un principio, el encuentro entre América vs Toluca se iba a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México pero con el cambio se disputará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

El motivo del movimiento de horario se debe a una recomendación de la Secretaria de Seguridad Ciudadana a la Liga BBVA MX en poder cambiar los los horarios de los encuentros ya que en la Ciudad de México se van a disputar dos encuentros que reúnen a tres de los equipos con mayor afición en el país y buscan evitar que se terminen encontrando aficiones y eso provoque un conato de bronca.

“En atención a las recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en busca de prevenir riesgos, la LIGA BBVA MX informa que, de común acuerdo con los Clubes y la propia Secretaría, ha tomado la determinación de realizar cambios de horario en partidos correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2025 el día sábado 1 de marzo. Lo anterior, debido a que en la Ciudad de México se realizarán diversos eventos públicos, incluidos dos partidos de la Liga MX, y se busca garantizar el estado de fuerza y operativo de seguridad necesario para salvaguardar la integridad de los aficionados y del espectáculo.”

Con los cambios de horario, los partidos se jugarán así: el América vs Toluca a las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes, Necaxa vs. Tigres se llevará a cabo a las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Victoria de Aguascalientes y por último, el Pumas vs Chivas se mantiene en el mismo horario, a las 21:10 hrs. en el Estadio Olmpico Universitario