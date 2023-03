La razón por la que Cristiano Ronaldo estaría molesto con los premios The Best

Cristiano Ronaldo tuvo una temporada más bien, complicada en 2022. La relación en Manchester United se rompió a un punto en el que el astro luso abandonaba el Old Trafford (en pleno partido). O la incendiaria entrevista que acabó dinamitando su permanencia en el club de los Red Devils.

Con la Selección tampoco tuvo un 2022 sencillo, Cristiano Ronaldo perdió la titularidad y acabó siendo suplente en los encuentros de Portugal en Qatar 2022. Hasta que llegó el respiro de Arabia. Con nuevo aire parece haber encontrado nuevamente su mejor forma y ya registra un total de 8 goles en 4 encuentros que ha disputado.

VIDEO: Alexia Putellas habla tras ganar el The Best como mejor jugadora del 2022

Te puede interesar: “Todo Salerno está en la portería de Ochoa": Dice la prensa italiana

El motivo por el que Cristiano Ronaldo estaría molesto con el The Best

Cristiano Ronaldo no recibió ningún voto para el The Best, algo que lo tendría molesto, dado que al perder la capitanía durante la Copa del Mundo, el Bicho no formó parte de las votaciones, quien tomó la responsabilidad fue el central luso Pepe. Quien se olvidó de Messi y CR7 y puso en primer lugar a Kylian Mbappé como el mejor futbolista del mundo.

Las votaciones para el premio The Best se ejecutan tomando en consideración a los capitanes de cada selección afiliada al máximo organismo del fútbol (FIFA), y a sus respectivos directores técnicos. Por lo que el gremio futbolístico es quien elige al mejor futbolista del planeta.

Te puede interesar: La millonaria multa que pagaría el ‘Tuca’ Ferretti tras llegar a Cruz Azul

Aún no se sabe nada del futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, el futbolista había externado años pasados que le gustaría llegar aún a la próxima Eurocopa. Algo que Roberto Martínez deberá delimitar para sus próximas convocatorias. Pues la selección atraviesa por una reestructuración deportiva en la que el máximo goleador de la historia lusitana podría caber aún

Cristiano Ronaldo recupera su mejor forma en la liga de Arabia ,donde ha marcado 8 goles y ha contribuido con 2 asistencias en sus primeros 4 partidos disputados con la camiseta del Al Nassr. Además físicamente se mantiene en ritmo de alta competencia, tal como lo dejó ver en el duelo amistoso que sostuvieron las estrellas de la Liga Árabe con el Paris Saint Germain.