Revelan la razón por la que Gerardo Martino no saludó al ‘Tano’ Ortiz

Monterrey derrotó con marcador global cinco goles a dos al conjunto del Inter de Miami y avanzaron a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf dejando fuera a Lionel Messi y compañía en el duelo que se disputó en la cancha del Gigante de Acero.

Tras quedar fuera del torneo y hablar en conferencia de prensa, Gerardo Martino, técnico del Inter de Miami y ex entrenador de la selección mexicana aclaró la razón por la que no se saludó con Fernando Ortiz previo al inicio del encuentro en el Gigante de Acero.

Recibimiento a Messi en Monterrey no sorprende a Gerardo Martino

¿Por qué el ‘Tata’ Martino no saludó al ‘Tano’ Ortíz?

“Bueno, no se dio, los DT no somos tan importantes. No somos importantes cuando perdemos, menos cuando se gana”, mencionó en la conferencia de prensa.

Por otro lado, el técnico de la MLS explicó el planteamiento de partido que tenían pensado antes de la vuelta, y la sensación con la que se quedan después de caer 3-1 en la cancha de Rayados.

“Pensábamos que era un partido donde al jugar Monterrey con dos puntas teníamos facilidad de tener la pelota, así todos habíamos hablado que si teníamos un gol en contra no había que modificar la postura porque seguíamos ocupando dos goles, el que nos quita el partido es el segundo gol, ahí se terminó la clasificación para nosotros. En el primer tiempo lo hicimos bien, faltó profundidad, pero nos apoderamos de la pelota, sabíamos que irían al espacio, pero faltó profundidad para lastimar, de cualquier manera termina siendo justo que en el global termine pasando Monterrey”.

Con este resultado, Inter de Miami queda fuera de la competición internacional y ahora se ocupará en la temporada de la MLS y la Leagues Cup, mientras que el conjunto de Rayados ya piensa en el Clásico Regio del próximo fin de semana.

