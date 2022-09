La razón por la que Chucky Lozano casi deja a la Selección Mexicana

Chucky Lozano está viviendo un momento de poco juego con el Napoli, ya que ha perdido protagonismo debido a las recientes lesiones e incluso, esas mismas complicaciones lo llevaron a pensar en el retiro de la Selección Mexicana.

El delantero del conjunto italiano reveló que sí considero dejar al conjunto azteca, pero su familia fue el principal apoyo que tuvo para descartar esta decisión.

“Sí, yo creo que sí (pensé en el retiro). La lesión del ojo fue la más complicada, pasó de todo y platicando con la familia ellos me convencieron de volver y mi deseo de estar.

La verdad que es muy complicado. Pasé un año complicado en lesiones y cosas de esas, la pasé difícil. No estaba en mi mejor momento, lesión tras lesión y no podía llegar en mi mejor nivel. Me apoyo mucho en mi familia y es quien me ha sacado adelante”, declaró Lozano, en el día de medios previo a los paritdos amistosos ante Perú y Colombia de la última Fecha FIFA antes del Mundial de Qatar 2022.

Chucky Lozano coincide con Memo Ochoa

El atacante del Napoli vivirá su segundo Mundial este año y llega como una de las grandes figuras del conjunto azteca, por lo que coincidió con el arquero Guillermo Ochoa sobre el pesimismo que rodea al conjunto dirigido por el Tata Martino.

“Siempre hay ese pesimismo a la Selección Mexicana. Lo han vivido los referentes, siempre lo hemos hecho, el remar contra eso, hay que aceptarlo. Lo hemos demostrado. Tenemos que dar un plus, pero creo que vamos por buen camino”, apuntó el Chucky, quien también defendió al estratega argentino al considerar que todos los procesos rumbo a la Copa del Mundo suelen ser complicados para el técnico en turno.