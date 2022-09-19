Un comparativo de los ataques de las selecciones de México y Polonia

A un par de meses para que comience la Copa del Mundo Qatar 2022 la Selección Mexicana tendrá su primer encuentro ante su similar de Polonia el 22 de noviembre, por lo que comparemos los ataques de las dos naciones en esta temporada.

Crisis en el ataque de la Selección Mexicana | El Dictado

Si no existe una sorpresa, el ataque mexicano será con Raúl Jiménez, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Santiago Giménez y Henry Martín, sin tomar en cuenta al ‘Tecatito’ Corona, que se recupera de su operación de tobillo y está en espera por si se puede recuperar a tiempo, y Rogelio Funes Mori que está lesionado.

El tridente ofensivo soñado por Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico de la Selección Azteca, hace menos de un año era Raúl Jiménez, ‘Chucky’ Lozano y el ‘Tecatito’, pero hasta este momento esta opción no existe y la cuota goleadora de este trío, también es inexistente.

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EL delantero de los Wolves cuenta en esta temporada (contando juegos de cualquier competencia, tanto como los amistosos) con 3 goles (dos de ellos en partidos de preparación y uno en la Copa de la Liga). La mayoría de los partidos del equipo inglés no ha podido contar con el ‘Lobo Mexicano’ ya que se encuentra lesionado.





|Getty Images

‘Chucky’ en toda competencia suma dos anotaciones y tiene una asistencia en 11 partidos, mientras el ‘Tecatito’ se encuentra en su etapa de recuperación.

Por su parte, el ataque polaco tiene una pieza muy importante y es el delantero del Barcelona Robert Lewandowski que se cuece aparte. El jugador tiene con el equipo azulgrana 12 goles en nueve partidos además de cuatro asistencias.

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Ya con solo Lewandowski se prevé que la defensa mexicana tendrá dolores de cabeza, aunado con el delantero del equipo de Charlotte (MLS) Karol Świderski, que suma la cantidad de 11 goles en 28 encuentros, la cosa no pinta bien.

Los otros atacantes de la selección europea son Arkadiusz Milik (Juventus), que tiene 3 goles en la temporada, Krzysztof Piątek (Salernitana) con una anotación y Piotr Zielinski (Napoli) con 3 tantos y cuatro asistencias.

Santiago Giménez y Henry Martín en el ataque mexicano

Por lo que se ve por el momento, México tendrá que contar con un ataque emergente con Santiago Giménez y Henry Martín.

El ‘Chaquito’ tiene una racha favorable con el Feyenoord con cinco goles en siete encuentros y que decir de Henry, que con América suma 12 goles y 5 asistencias en 20 partidos.

Esperemos que en estos días que faltan para el Mundial Qatar 2022 Raúl Jiménez y ‘Chucky’ Lozano recuperen su nivel futbolístico.

