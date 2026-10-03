La emotiva razón por la que Santiago Bueno escogió América por encima de Europa

Uno de los fichajes más interesantes que dejó el pasado mercado de transferencias de la Liga BBVA MX fue el arribo de Santiago Bueno, defensa central uruguayo que tomó la decisión de dejar el Wolverhampton de la Championship para defender los colores del Club América.

Colectivamente, al América no le alcanza

Santiago Bueno es un consagrado defensor con experiencia en Europa que, a pesar de tener 27 años de edad, cuenta con un valor de 10 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que dejó el viejo continente para llegar al América?

¿Por qué Santiago Bueno dejó Europa para llegar al América?

A lo largo de su carrera como profesional, Santiago Bueno ha tenido la oportunidad de estar en equipos como las fuerzas básicas del Barcelona (Juvenil y B), el Peralada, el Girona y más recientemente el Wolverhampton, con quien disputó la Premier League en la temporada pasada.

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Más allá de su paso por las juveniles del conjunto culé, Santiago Bueno ha estado muy lejos de los reflectores de algún título de Liga o Copa. Por tal motivo, la razón principal de su arribo al América deriva principalmente de la necesidad que tiene por ganar algún campeonato colectivo.

Cabe mencionar que la última vez que Santiago Bueno disputó un partido oficial fue el 24 de mayo del 2026, por lo que recientemente cumplió cuatro meses de inactividad a nivel clubes. Además, tampoco tuvo muchos minutos en la Copa Mundial de la FIFA con la Selección de Uruguay.

¿Cuántos goles tiene Santiago Bueno en su carrera profesional?

A pesar de ser un defensor central por naturaleza, Santiago Bueno es un elemento que suele ir bien por arriba ya sea para el ataque como para la defensa. De hecho, el nuevo jugador del Club América registra 11 anotaciones y ocho pases a gol en 248 juegos disputados a nivel profesional hasta ahora.