Así reaccionó la afición de Cruz Azul al retiro de Chuy Corona

La noticia del retiro de José de Jesús “Chuy” Corona generó una intensa oleada emocional entre la afición de Cruz Azul, con quienes vivió su mejor época bajo los tres postes.

Para muchos seguidores cementeros, su despedida representa el fin de una era, y las reacciones reflejaron nostalgia, admiración, tristeza y reconocimiento al legado del guardameta.

¡El retiro de una leyenda! Jesús Corona habla antes de colgar los guantes | TV Azteca Deportes

La emotiva despedida de Cruz Azul a Chuy Corona

Antes del partido en el que Corona se retiró, que fue el Tijuana contra Cruz Azul, el club lanzó un mensaje oficial cargado de emotividad. En sus redes sociales escribió: “Honor a quien honor merece. Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y serás Azul de por vida.”

Este reconocimiento institucional encendió los ánimos de los seguidores, quienes interpretaron que el club estaría a la altura para despedir a uno de sus ídolos.

Las reacciones de la afición de Cruz Azul al retiro de Chuy Corona

En plataformas sociales, los mensajes de los seguidores celestes se multiplicaron bajo etiquetas alusivas al retiro y al legado de Corona. En Instagram, Cruz Azul publicó imágenes en blanco y azul acompañadas de frases de agradecimiento, que fueron respondidas con emoticones de aplausos, corazones y expresiones nostálgicas.

En Facebook, algunas publicaciones incluyeron expresiones como “Estoy roto” o “me parte el corazón” al comentar que Corona eligió retirarse enfrentando a la Máquina, su equipo de mayor conexión. “Me alegra haber existido en la era de Chuy Corona. Si algún día tengo hijos... Les voy a contar sobre la tremenda estrella que tuvimos en Cruz Azul”, escribió una aficionada en su perfil.

“Mucha clase de Xolos despedir así a Chuy, sin haber sido tan importante en Tijuana reconocen la magnitud de un jugador como Corona”, fue otra de las despedidas en X; otro aficionado publicó, “Gracias por todo Chuy Corona, capitán eterno de la máquina, rompiste la maldición de Cruz Azul de volver a ser campeón después de 23 años”, e incluso hubo quienes se burlaron de la derrota de Cruz Azul, que justamente perdió el invicto en dicho partido, “Lo que ustedes no saben es que esto es plan de la directiva para que Chuy Corona se retire con una victoria. Que grande que sos Cruz Azul”, escribieron.

