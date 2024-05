Así reaccionó la afición a la salida de Fernando Hierro de Chivas

El español Fernando Hierro abandonó su puesto como director deportivo de las Chivas del Guadalajara, informó este miércoles el segundo equipo más ganador del futbol mexicano.

“El Club Guadalajara informa que Fernando Hierro habló con la directiva para comunicarle su decisión de tomar otra oportunidad profesional fuera del país, por lo cual a partir de hoy deja de prestar sus servicios como director deportivo”, informaron las Chivas en una nota de prensa.

Hierro asumió el cargo en Chivas, en octubre de 2022.

En su primer certamen, el Clausura 2023, llegó hasta la final, la primera para las Chivas desde 2017, y se quedó cerca de ganar el decimotercer título de liga en la historia de la institución.

Los comentarios de los aficionados de Chivas

Los aficionados del equipo de Guadalajara han reaccionado en diferentes formas, pero principalmente se muestran molestos por la salida de Fernando Hierro a través de las redes sociales.

“América ganando títulos y nosotros valiendo ve… desde que los Vergara llegaron al club, felicidades”

“Cuándo un comunicado que se va Amauri Vergara”

“Pues ojalá haya dejado muy bien sentadas las bases como dice el comunicado, porque el “proyecto” pintaba bien, no es posible que ya ni el director deportivo nos “respete” y no pueda cumplir el contrato por irse a otro país, ojalá no empezar otra vez de cero totalmente”

“Muy pocos, muy pocos se podrán enamorar de este club antes de enamorarse de los billetes. Desgraciadamente en el futbol actual ya no hay pasión y amor por un proyecto a largo plazo. Acá no se ve algo realmente emocionante. Que decepción. A esperar”

“Lástima, por eso estamos como estamos. Solo vemos a los demás con logros deportivos y nos conformamos con calificar directo a la liguilla y comenzamos proyecto cada año y medio”

“La neta ya estoy creyendo que somos el hazme reír de cualquier wey, siempre que se va a tener un medio proyecto que está dando frutos se van, ya sea por dinero o cuestiones en general. Este equipo necesita gente comprometida, 8 años de fracaso, ya vimos a los de enfrente bicampeones”.

Estas son unos de los muchos comentarios de los aficionados sobre la salida de Fernando Hierro y ahora esperan el nombre de quién lo sustituirá.