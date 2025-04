¡DE LOCOS! La reacción de Efraín Juárez en la bronca entre Juárez y Pumas post partido

Los Pumas de Universidad Nacional lograron su pase a la segunda fase del Play In del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX tras vencer en una tanda de penales “cardíaca” a los Bravos de Juárez en su casa; durante los 90 minutos los Capitalinos habían empatado 1-1 en contra de los Fronterizos.

Al término del compromiso de fase final inició un conflicto entre jugadores y staff de ambas escuadras, la cual se mantuvo durante un par de minutos, hasta que cada equipo se fue a su vestidor.

“No vi nada, prefiero evitar esas cosas, me fui a mi vestidor y no vi nada, luego dicen que yo soy provocador y estas cosas y ya lo viví y muy feo en Colombia, me fui, hay que aprender la lección, no supe y no tengo ni idea de que pasó”, comentó Efraín Juárez por el conato de bronca al finalizar la tanda de penales en contra de los Bravos de Juárez.

¿Quiénes serían los próximos rivales de los Pumas de Efraín Juárez?

Los Pumas de Efraín Juárez tendrán que salir de nueva cuenta la próxima semana, pero su destino será la Sultana del Norte, ya que se medirán ante los Rayados de Monterrey en busca del último boleto a la Liguilla del futbol mexicano, el cual les otorgaría el privilegio de medirse al líder del futbol mexicano, los Diablos Rojos de Toluca en los Cuartos de Final.

“Primero que nada felicitar mucho a Juárez, digno rival, me parece que hizo una muy buena campaña. Me parece que todo el planteamiento nosotros antes de que nos expulsaran a Memo, habíamos generado dos claras de gol, iba todo a pie de la letra y desafortunadamente con la expulsión tuvimos que cambiar el planteamiento. Hoy el equipo hace defensivamente un trabajo extraordinario”, añadió Efraín Juárez en relación al desarrollo del partido de Play In en Ciudad Juárez.

