Así reaccionó Guardiola y Luis Enrique al despido de Xavi Hernández

Este viernes 24 de mayo del 2024, el conjunto del Barcelona anunció a través de un comunicado que Xavi Hernández dejaba de ser el entrenador del equipo. A pesar de que anteriormente se había dicho que el español seguía al mando del equipo para el 2024-2025.

“El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25. El encuentro se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, así como los asistentes de Xavi, Òscar Hernández y Sergio Alegre.

El FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su labor como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, y le desea toda la suerte del mundo. Xavi Hernández dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo”.

Así reaccionó Guardiola

El técnico del Manchester City confesó en conferencia de prensa que si pasó fue por algo, pero que considera que no es una buena noticia y que no conoce mucho del tema por lo que no podía dar su opinión.

“Nunca son buenas noticias porque si ha pasado eso es porque algo no funcionaba. En un club cuando despiden al entrenador, algo no va bien pero las razones por las que ha pasado no las sé. Por eso no puedo dar mi opinión”.

Así reaccionó Luis Enrique

En conferencia de prensa con el PSG, Luis Enrique aseguró que ya lo había dicho antes y que sigue pensando igual. Xavi debía seguir con el equipo.

“Al acabar el partido en Barcelona (de Liga de Campeones) dije dos cosas. La segunda fue que me gustaría que Xavi siguiese en Barcelona. Me mantengo en el mismo pensamiento”.

