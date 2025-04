¿Le va al Cruz Azul? Así reaccionó Penta Zero Miedo cuando le preguntaron si le iba a La Máquina

Este lunes 14 de abril del 2025, la WWE publicó un video con Penta Zero Miedo haciendo la viral dinámica de Pin-Pon. Las respuestas del peleador mexicano sorprendieron a varios aficionados pues tuvo una curiosa reacción cuándo le preguntaron si le iba a Cruz Azul.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Penta Zero Miedo es aficionado de Cruz Azul?

A Penta Zero Miedo, le preguntaron por su equipo deportivo favorito de México e internacional. La entrevistadora señaló que le mencionaron que el equipo favorito de Penta era Cruz Azul.

Al escuchar ese comentario, Penta no duco en contestar que no le va a la Máquina y no entiende porque dicen que le va a Cruz Azul. Aclaró que en México le va al Pachuca.

"¡No! ¿Por qué dicen que el Cruz Azul? Yo le voy al Pachuca aquí en México”.

Por último, el peleador detalló que internacionalmente le va al Liverpool.

Con sus respuestas, Penta Zero Miedo despertó varios comentarios de apoyo de aficionados que le van a los tuzos y Liverpool.

“El primer aficionado del Pachuca que conozco”.

“Este hombre, además de buen luchador, sabe de fútbol”.

“Penta es Tuzo 😎"

“Jamás caminarás solo Penta, arriba el Liverpool 💗".

“Penta es del Liverpool! ese compa es de los míos, vamos por la 20! YNWA!”.

El Hobby deportivo de Penta Zero Miedo

El originario de Ecatepec, reveló cual es su hobby y para sorpresa de muchos, se trata de otro deporte, Penta confesó que su Hobby es el frontón. Uno de los deportes que es muy practicado en el Estado de México.

Su respuesta fue muy bien recibida por los aficionados, quedando sorprendidos al no ser un deporte tan común.