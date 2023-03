Reacciones de la conferencia de la pelea del Canelo Álvarez

Volverá a casa. Luego de 12 años, el Canelo Álvarez estará en nuestro país, en Guadalajara, Jalisco, para medirse al británico John Ryder, en el Estadio de las Chivas, y este martes se hizo la presentación oficial del regreso del púgil azteca a México.

El sábado 6 de mayo de 2023, el mejor libra por libra del mundo desde su casa y con su público, está listo para dar uno de los mejores combates en su historia. Por si fuera poco, el gobierno del estado que recibirá la pelea, regalará 8 mil boletos, para aficionados que no tendrían la oportunidad de poder asistir al boxeador tapatío.

Canelo Álvarez domina a Golovkin y lo vence por decisión unánime

Así reaccionó el público al anuncio de la próxima pelea del Canelo Álvarez

La emoción por el regreso del ‘Canelo’ a nuestro país no se hizo esperar, pues además de estar de vuelta a México, expondrá sus títulos ante su afición y los fanáticos explotaron en redes sociales en espera de ya poder disfrutar la pelea en el Akron.

“Emocionado después de 12 años de no venir a mi casa y poder traer todo lo que he logrado durante todos estos años, la verdad es que me siento muy contento y orgulloso. No es fácil hacer un evento de estos, no es fácil hacer una pelea de esta magnitud, al final de cuentas lo que se quiere se puede, yo quería pelear aquí en mi tierra, Jalisco; y muy contento de estar aquí", dijo en Canelo a Box Azteca, previo a la conferencia de prensa.

Así fue la conferencia de prensa del Canelo Álvarez

Ahora sí, todo listo. De manera oficial, el gobierno de Jalisco; Mauricio Sulaiman, presidente del CMB; Eddie Hearn, CEO Matchroom, confirmaron que el próximo 6 de mayo, en el Estadio Akron, se medirán el Canelo Álvarez y John Ryder, por los cinturones que posee el púgil azteca.