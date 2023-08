El mundo reacciona ante el beso a Hermoso, en la final del mundial.

Las reacciones no se han hecho esperar, a nivel mundial, después de que el Presidente de la Federación Española, Luis Rubiales tomó la decisión ante la Asamblea Extraordinaria de no dimitir. Tras el beso a Jenni Hermoso.

La misma Jenni Hermoso, lanzó un comunicado donde asegura que las palabras del directivo son “categóricamente falsas”.

Te puede interesar: Luis Rubiales no dimite como presidente de la Real Federación Española

Responden las jugadoras de la Selección de España

Además, las 23 futbolistas campeonas del mundo con España emitieron un comunicado en conjunto con la Asociación de Futbolistas Profesionales donde informan que no volverán a una convocatoria mientras Luis Rubiales sea el Presidente. Aunado a eso 81 futbolistas y directoras técnicas españolas, firmaron un escrito donde aseguran que no volverán a la selección si continúan los actuales dirigentes.

Destaca el mensaje en redes sociales de María León,

“No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por si solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo Jenni Hermoso.” Explicando que esto no es un tema aislado, es algo que ya se había denunciado previo al mundial.

Además de que el futbolista seleccionado, Borja Iglesias también se hizo presente: “Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes.

Sin dejar de lado que el Presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que el intento de pedir disculpas , no era convincente y que debía rendir cuentas.

Juan Medina/REUTERS El primer Ministro de España, Pedro Sánchez, recibe a los campeones de la Copa del Mundo - Palacio Moncloa, Madrid, España - 22 de agosto de 2023 Presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales durante la ceremonia.

Otro que dio su punto de vista en conferencia de prensa : “Pienso que estamos todos en la misma línea. Es una conducta reprobable a todas luces. Lo que más tristeza me da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que son campeonas del mundo”.

Megan Rapinoe jugadora emblema del futbol femenil, “Hubo una imagen que muestra el profundo nivel de misoginia y sexismo en la Federación Española y en Luis Rubiales tras el pitido final, agarrándose la entrepierna ¿En que mundo al revés vivimos?.

Real Madrid y Barcelona responden

El Club Barcelona y el Real Madrid también emitieron sus comunicados.

“El Club Barcelona quiere dejar bien claro que considera totalmente impropia y desafortunada la actuación del presidente de la RFEF durante la celebración del Mundial”.

El Real Madrid comunicó lo siguiente “Nuestro club apoya con totalidad la decisión de la puesta en marcha por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que elevará de inmediato este caso al Tribunal Administrativo del Deporte”.

Innumerables han sido las reacciones en torno al tema.

Te puede interesar: Liga BBVA MX Femenil respalda a Jenni Hermoso tras denuncia a Rubiales