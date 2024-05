Memo Ochoa se baja de la Copa América y genera polémica entre la afición

El jueves por la tarde se dio a conocer que Guillermo Ochoa, uno de los referentes de la Selección Mexicana en las pasadas dos décadas, no formaría parte de la convocatoria para la Copa América, certamen que dará arranque el próximo junio en los Estados Unidos. Ante la noticia, han sido diversas las reacciones de la afición por medio de redes sociales, algo que no debe sorprender, pues es uno de los jugadores que más división de opiniones genera.

La información apunta a que el actual arquero de la Salernitana no habría respondido bien a la idea de no tener su puesto titular asegurado; los reportes indican que Jaime Lozano quiere darle la oportunidad a Luis Ángel Malagón. Lo anterior obedece a que más allá del torneo por selecciones más antiguo del mundo, la escuadra nacional no tiene por delante muchas competiciones oficiales donde darle minutos a la sangre nueva de cara a la Copa Mundial de 2026.

Desde hace tiempo el arquero de los azulcremas está levantando la mano con buenas actuaciones en la Liga BBVA MX y también en el plano internacional. Malagón ya sabe lo que es ser campeón con las Águilas y está en busca del bicampeonato con el conjunto de André Jardine. A esto se suma el hecho de que en semanas reciente Ochoa ha sido relegado al banquillo de un equipo que ya aseguró su descenso en Italia.

‘Memo’ está a menos de dos meses de cumplir los 39 años y llegaría al próximo Mundial en una edad que ya no es la óptima. Como una de las tres anfitrionas del certamen, la Selección Mexicana ya tiene asegurado su puesto en dicha justa.

En la Copa América el cuadro de Lozano comparte el Grupo B con Jamaica, Venezuela y Ecuador, tres rivales que invitan a pensar en la posibilidad de avanzar a la siguiente fase como primeros del sector. El debut del conjunto verde será contra los de la isla el 22 de junio, un día después de que den arranque las hostilidades con un atractivo Argentina vs Canadá.

Las diversas reacciones que generó la baja de Ochoa para Copa América

Así ha reaccionado la gente a la baja de Guillermo Ochoa para la Copa América:

Ya era hora, la verdad. Se había tardado en dar el paso al costado, para abrir paso a las nuevas generaciones. — Javier Suárez Ortega (@javsur) May 10, 2024

Ochoa es por mucho el mejor portero mexicano en la actualidad — MAZA (@MAZA06183465) May 10, 2024

Ya era necesario que aceptara que ya su tiempo pasó — c_e_sar41 (@c_e_sar41) May 10, 2024

Y Malagon o el que pongan la riega que irán a decir? — BJGG (@mister_benny) May 10, 2024

