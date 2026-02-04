Real Betis vs Atlético de Madrid: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS de Copa del Rey

El futbol europeo se mueve rápido, pero pocas veces tan rápido como esta. Apenas días después de concretar sus fichajes, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas podrían coincidir en un escenario de alta tensión: los Cuartos de Final de la Copa del Rey, cuando Real Betis reciba al Atlético de Madrid en un cruce que despierta interés especial entre los latinos que siguen LaLiga desde Estados Unidos.

No se trata solo de un partido eliminatorio. Es el posible primer capítulo de una historia que conecta a México, España y la Copa Mundial de la FIFA 2026, con dos mediocampistas que buscan consolidarse en Europa en un momento clave de sus carreras.

¿Puede darse un duelo mexicano entre Fidalgo y Obed Vargas en la Copa del Rey?

La expectativa existe, aunque el contexto obliga a ser prudentes. Álvaro Fidalgo, recién anunciado como refuerzo del Real Betis tras cerrar su etapa con el Club América, apenas se encuentra en proceso de adaptación con el equipo verdiblanco. Del otro lado, Obed Vargas, quien firmó con el Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders, ya trabaja bajo las órdenes de Diego Simeone, pero tampoco tiene asegurados minutos inmediatos.

Por reglamento y tiempos de registro, lo más probable es que ambos estén disponibles en la convocatoria, aunque verlos coincidir en el campo durante el duelo copero luce complicado. Aun así, su sola presencia en el banquillo alimenta el morbo y la conversación entre los aficionados.

🎙👔📸



Su primer día en la oficina.



Así fueron las primeras 24 horas de Fidalgo en el Real Betis Balompié.



👉 https://t.co/ecCFq31gTa pic.twitter.com/X6WMwfUAYw — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 4, 2026

Real Betis vs Atlético de Madrid: más que Copa del Rey, una antesala de LaLiga

Este enfrentamiento cobra aún más fuerza porque ambos clubes volverán a verse las caras apenas tres días después, ahora en partido correspondiente a LaLiga. Ahí sí, el escenario se abre para que Fidalgo y Obed Vargas tengan sus primeros minutos oficiales en el campeonato español, con un Real Betis peleando zona europea y un Atlético instalado en puestos de Champions League.

Para los dos futbolistas, cada entrenamiento y cada convocatoria cuentan. El objetivo no es solo ganarse un lugar en su nuevo club, sino llegar con ritmo, continuidad y visibilidad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

In da house 🏟️ pic.twitter.com/B0aMIRSzEE — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 4, 2026

Fecha, hora y lugar del Real Betis vs Atlético de Madrid para Estados Unidos

Partido: Real Betis vs Atlético de Madrid

Competencia: Cuartos de Final – Copa del Rey

Fecha: Jueves 5 de febrero de 2026

Estadio: Benito Villamarín, Sevilla

Horarios en Estados Unidos

Este (ET): 3:00 PM

Centro (CT): 2:00 PM

Pacífico (PT): 12:00 PM