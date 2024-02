Real Madrid sufre accidente previo a los octavos de la Champions League

Accidentada llegada del Real Madrid a Leipzig para disputar los octavos de final de la Champions League. Uno de los camiones que transportaba a parte de la plantilla rumbo a la ciudad ha sufrido un ligero accidente en la carretera tras impactarse con un auto particular. Afortunadamente el tema no pasó a mayores y el susto seguramente será una simple anécdota una vez ruede el balón en la Red Bull Arena. Los blancos finalizaron como primeros del Grupo C al ganar todos sus encuentros en la primera fase.

De acuerdo a los reportes iniciales, el auto calculó mal la distancia al cambiar de carril y al autobús le fue imposible evitar el impacto. El coche sufrió la pérdida de uno de sus retrovisores y la unidad del cuadro blanco quedó marcada por algunos raspones. Tras una breve parada el tema se solucionó y cada una de las partes involucradas continúo con su rumbo. Caber recordar que los merengues se vieron obligados a volar al aeropuerto de Érfurt, debido a huelgas que afectan el funcionamiento del de Leipzig.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid no sintieron el impacto desde dentro del camión y el incidente no retrasó por tiempo considerable al cuadro español, pues llegaron al hotel justo a la hora de la comida. Los líderes de LaLiga descansarán un poco previo al duelo del martes contra los siempre complicados alemanes. El Leipzig es quinto en la Bundesliga con 37 puntos.

Jude Bellingham no jugará contra el Leipzig

El Real Madrid sufrió una baja sensible previo al duelo de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Leipzig. El mediocampista inglés Jude Bellingham tuvo que salir antes del cotejo del fin de semana pasado ante el Girona y poco después el club confirmó que se trata de un esguince en el tobillo. Se espera que el oriundo de la isla pueda estar de vuelta para el compromiso de vuelta, a disputarse el miércoles 6 de marzo en la capital española.

