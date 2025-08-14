Real Madrid confirma la renovación de uno de sus delanteros

El Real Madrid ha anunciado de forma oficial la renovación definitiva de Gonzalo García al primer equipo, cerrando su extensión hasta junio de 2030 con una mejora salarial significativa. El delantero de tan solo 21 años, que llegó a la cantera merengue en 2014 a los 10 años, para así convertirse en una opción más de delantero que Xabi Alonso reclamaba para su proyecto deportivas, tras una temporada de explosión en el Castilla y con sus destacadas actuaciones en el Mundial de Clubes.

El joven delantero ha demostrado un crecimiento exponencial en los últimos meses y partidos. Tras debutar con el primer equipo en la campaña 2023, García se coronó como el máximo goleador del Mundial de Clubes con 4 goles, mostrando una madurez y un aprovechamiento de las oportunidades inusual para su edad.

Tigres vs América EN VIVO, Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Del Castilla al primer equipo

Su rendimiento no pasó desapercibido, especialmente al mantenerse en el once inicial, incluso en el compromiso ante el PSG en semifinales del certamen, donde dejó ver su capacidad para competir al más alto nivel del cuadro merengue.

Esta renovación refleja la apuesta del club por darle oportunidad a su cantera y la confianza en un elemento a largo plazo. Con más de 20 tantos en su última campaña con la filial, García ha demostrado tener un gran instinto goleador que el Madrid necesita.

Su promoción a la plantilla principal podría significar el cierre del mercado de fichajes para el ataque, a menos de que se concrete la salida de algún jugador como la posible baja de Rodrygo en las próximas semanas.

