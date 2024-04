“No me quita el sueño": Ancelotti previo a Man City vs Real Madrid

Luego del juego de ida entre el Real Madrid y Manchester City, encuentro correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, Carlo Ancelotti se dice confiado de poder sacar la eliminatoria en el Etihad Stadium luego de haber igualado 3-3 en el Estadio Santiago Bernabéu.

“No hay que mirar a lo que ha pasado, solo hay que mirar a lo de mañana. Competir, luchar y tener confianza, es lo que estamos intentando hacer. El resultado ha sido igualado y ahora hay otros noventa minutos, todo puede pasar. Tenemos la confianza de que tenemos la calidad para crear problemas.

“Nada me quita el sueño. Solo me quita el sueño si como demasiado, puede que no duerma bien. Tengo confianza en el equipo, en lo que hemos hecho esta temporada. Estamos muy bien ahora, nada me quita el sueño”, dijo el entrenador del Real Madrid en conferencia de prensa previa al juego de vuelta.

“La estadística se hace para romperla, hay muchos casos de partidos en los que el Madrid no había ganado y luego ha ganado. La estadística es buena para el aficionado, pero creo que es para romperla. En los últimos tres años nos hemos enfrentados, siempre han salido partidos espectaculares y espero lo mismo de mañana”, agregó Carlo Ancelotti.

Fede Valverde busca revancha ante el Manchester City

Por su parte, Fede Valverde también se expresó tras el empate en el Santiago Bernabéu.

“Un empate se siente como el año pasado, es como una derrota. Tenemos que tener ganas de revancha e ir a Manchester llenos de hambre para clasificarnos para semifinales”, dijo Valverde.

El ganador de la serie entre el Manchester City y Real Madrid se va a enfrentar en Semifinales al vencedor de la llave entre el Arsenal y Bayern Munich, serie que también se mantiene igualada tras el juego de ida.

