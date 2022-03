Real Madrid llegaría ante el PSG con dolorosa baja en su plantilla

El Real Madrid ha encendido este jueves sus alarmas para los próximos partidos, y es que en el entrenamiento, el mediocampista alemán Toni Kroos, sufrió de una lesión muscular que lo mantendría alejado al menos hasta el encuentro de la siguiente semana de Champions League ante el PSG.

El París Saint Germain además de ir con ventaja de un gol en la serie de Octavos de Final en Champions League ante el Real Madrid, ahora contarían con este punto, que les podría beneficiar, pues Kroos es uno de los mejores jugadores y que junto a Modric, organizan el tránsito del balón para el equipo.

El entrenador italiano Ancelotti, ya ha manifestado en otros momentos, que cuando no cuenta con Kroos, Modric y Casemiro en el mediocampo, su equipo lo reciente, enalteciendo además que este tridente conforman el mejor mediocampo en el mundo.

Kroos, lesionado de la pierna izquierda

El centrocampista alemán Toni Kroos se ha lastimado en la práctica del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, durante la mañana del jueves, con un daño en el isquiotibial de la pierna izquierda y será llevado a realizarse una resonancia magnética, siendo una baja para el duelo ante la Real Sociedad en Liga y está prácticamente borrado para enfrentar al PSG en casa, en el duelo de vuelta.



TE PODRÍA INTERESAR: LA OFERTA DEL PSG A MBAPPÉ PARA QUE SIGA EN EL EQUIPO

Kroos es uno de los pilares del equipo de Ancelotti , al sufrir un percance muscular, un tipo de lesión por la cual parece que no llegará en forma para la complicada cita del siguiente miércoles.

Por ahora la confirmación está pendiente, pues el alemán será sometido a la resonancia, cuando pasen 24 horas, con lo que se confirmará el alcance exacto de su lesión.

Desde ahora, el Real Madrid deberá de preparar el juego ante el PSG , pensando en que no contará con Kroos, pues en caso de no ser tan grave el problema, sabiendo de su relevancia en el equipo, no lo podrá arriesgar.