Real Madrid recibe oferta de 60 millones por una de sus figuras

El futuro de Rodrygo Goes en el Real Madrid podría estar cerca de llegar a su fin a menos de que pase un giro inesperado. De acuerdo con información de medios internacionales, el Arsenal prepararía una oferta de unos 60 millones de euros más 20 en variables por el atacante brasileño, quien ha estado viviendo un par de temporadas complicadas tras la llegada de Kylian Mbappé al equipo merengue.

El atacante de 24 años ha visto reducido su protagonismo bajo el mando de Alonso tras su llegada, disputando solo 13 partidos sin conseguir anotar en lo que va de la presente campaña. Esta situación ha reactivado los rumores sobre su posible salida desde el mercado pasado, especialmente considerando que desde la incorporación del astro francés, su rol en el equipo ha cambiado significativamente.

Arsenal es el más interesado

El club "Gunner" ve en Rodrygo una oportunidad para reforzar su ataque con un jugador joven pero con experiencia en la elite europea. El sudamericano, aunque ha perdido regularidad, demostró en temporadas anteriores su calidad y capacidad decisiva en partidos importantes como en la Champions 2022.

Para el Madrid, esta oferta representa un dilema, vender a un jugador que fue clave en su reciente era de éxitos o mantener la fe en su recuperación. La llegada de Mbappé y la consolidación de Vinicius Junior pese a sus altibajos como las incorporaciones de Franco Mastantuono y Endrick han reconfigurado el ataque blanco, dejando a Rodrygo en un segundo plano.

El mercado de invierno se presenta crucial para el internacional brasileño. Un cambio de aires podría reavivar su carrera, mientras el Arsenal busca el golpe de efecto que le permita competir por la Premier League y por todas las competencias.

