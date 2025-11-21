De no creer cuánto cuesta el jugador más caro de Portugal y cuánto el más barato

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal viajará al Mundial 2026 como una de las principales candidatas a quedarse con el trofeo. La selección cuenta con una gran generación, llena de futbolistas talentosos en varias posiciones del campo. No obstante, no todos tienen el mismo reconocimiento en el mercado y los precios entre unos y otros varían significativamente.

Ya sea por sus edades, el rendimiento más inmediato y las exigencias del club en el que juegan, son varios los portugueses que a día de hoy tienen una alta cotización. Acorde a los datos de Transfermarkt, los dos jugadores lusos más valiosos no solo comparten precio, sino que también se encuentran en el mismo equipo.

Se trata de Vitinha y Joao Neves, mediocampistas del Paris Saint Germain con un valor de mercado de ¡90 millones de euros! Su valor subió notablemente luego de la temporada de ensueño que vivieron recientemente, en la que ganaron el triplete a nivel clubes y la UEFA Nations League con la selección. El podio lo completa Nuno Mendes, otro jugador del PSG, con un costo de €75,000,000.

Instagram João Neves / @joao_neves87

En el otro extremo, el del futbolista más barato del plantel portugués, encontramos a João Carvalho, joven portero del Sporting Braga que fue convocado por primera y única vez en la derrota 2-0 frente a Irlanda (no sumó minutos). Su cotización, según Transfermarkt, es de un millón de euros.

Más allá de Carvalho, hay dos futbolistas habituales en las convocatorias de Roberto Martínez que también tienen un costo bajo en comparación con sus compañeros: Rui Silva (guardameta del Sporting de Lisboa) y Nélson Semedo (lateral derecho con pasado en Barcelona y presente en el Fenerbahçe). Su precio se sitúa en siete y ocho millones de euros respectivamente.

¿Cuánto cuestan Cristiano Ronaldo y otras figuras de Portugal?

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo el referente absoluto del seleccionado portugués. El goleador histórico del fútbol tiene actualmente una cotización en torno a los 12 millones de euros, cifra principalmente influenciada por su avanzada edad.

Bruno Fernández, mediocampista del Manchester United y otra de las figuras que tienen los lusos, cuesta aproximadamente €45,000,000; mientras que Bernardo Silva, referente del Manchester City, tiene un valor de 32 millones.