Fiesta total en el Bernabéu: El Real Madrid pasa por encima del Málaga con actuación arrolladora

El Estadio Santiago Bernabéu vivió una fiesta de principio a fin. En el compromiso correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga, el Real Madrid firmó una actuación incontestable tras golear 4-0 al Málaga, resolviendo el encuentro con absoluta autoridad desde la primera mitad. El elenco dirigido por José Mourinho no tuvo inconvenientes para encarrilar el triunfo con una ráfaga arrolladora en los primeros 30 minutos del partido.

¿Cómo fueron los goles del Real Madrid?

El espectáculo madrileño arrancó al minuto 19 gracias a una genialidad de Jude Bellingham. El mediocampista inglés culminó una brillante jugada individual con un soberbio disparo raso ajustado a la esquina inferior izquierda, dejando sin opciones al guardameta Alfonso Herrero para inaugurar el marcador 1-0.

Sin dar tiempo a la reacción visitante, la presión alta del cuadro de la capital provocó el segundo tanto al minuto 26, cuando el propio arquero Alfonso Herrero tuvo la mala fortuna de enviar el balón al fondo de su propia portería tras desviar un remate dentro del área. Con el envión a favor, la fiesta continuó al minuto 30: Trent Alexander-Arnold proyectó un servicio preciso al corazón del área que Kylian Mbappé firmó a puerta vacía para colocar el 3-0 lapidario antes del descanso.

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Con la ventaja holgada en la bolsa, el conjunto de Mourinho administró los tiempos en el complemento, dominando la posesión del balón ante un Málaga desarmado en ofensiva.

Cuando el partido agonizaba en el tiempo de compensación (91'), Vinicius Junior desbordó por el costado para habilitar con ventaja a Arda Güler, quien únicamente empujó el esférico a quemarropa para sellar el 4-0 definitivo. Con este categórico triunfo en casa, el Real Madrid reafirma su candidatura al título y mantiene el paso firme en el arranque de la temporada liguera.

